一名網友近日好奇問，如果想出國玩但預算只有2萬元，好奇可以去哪裡？認為2萬元扣掉機票後沒剩多少，怎麼會比國內旅遊便宜，沒想到貼文PO出後，不少人點名日本沖繩，買廉價航空機票來回才4000元，可以玩4天3夜。

原PO日前在PTT發文，人人都說出國便宜，比國旅還划算，但是國內旅遊2萬元綽綽有餘，出國玩2萬元夠花嗎？能去哪裡？原PO簡單算一下，光是日本機票來回要1萬2千元，以台北住宿每天平均3000元計算，可以住4天，再加上其他花費，怎麼算國旅都比出國花費低。

貼文PO出後，許多網友打臉原PO，馬上點名日本沖繩是便宜出國旅遊首選，「沖繩特價票樂桃來回4000元，住宿就住個日航飯店，一晚2600元4天3夜，還有快4萬日幣讓你吃喝玩樂」、「沖繩2萬夠了，比墾丁便宜」、「沖繩來回機票1萬就有了」、「我去了2趟日本，5、6天機加酒才1萬，是你自己買不到便宜的」。

此外，還有人推薦韓國，以及東南亞的越南、泰國、菲律賓旅遊也很便宜，「跟旅行社韓國團啦！比去澎湖還便宜」、「韓國大邱不托運行李來回4000多」、「我2月自助去越南峴港跟周遭玩10天，不到3萬，也都住星級飯店」、「越南，機票加住宿1萬出頭而已」、「越南機票來回才4500元」、「肯定泰國，這價位能住四星起跳。」