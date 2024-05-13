一名劉姓男子與友人在網路上認識女子小美，三人約在某一家汽車旅館內大玩「3P」，期間劉男及友人都拿起手機拍照。事後劉的友人將照片傳給小美，小美氣得提告。但劉辯稱不知情，法官檢視照片後，發現其中有劉男正進行背後式時，友人在正面拍，另一張則是友人拍攝小美替自己口交，兩人不可能都不知情，因此各判刑4月，可以易科，全案確定。

根據判決書，劉男與友人透過社群軟體Twitter結識一名女子小美，三人相約前往一家摩鐵過夜並大玩3P遊戲。但劉男友人卻在嘿咻過程中，拿起手機偷拍劉男與小美的性愛照，以及小美替自己打手槍照片共8張，事後小美收到照片後大怒，向地檢署提起告訴。

一審法官認定二人妨害秘密，各判刑4月，可易科罰金12萬元。但是劉男不服上訴，並表示朋友和小美性交時，自己有用手機光明正大拍照，也和友人告知，所以友人一定知道，但無法判斷小美是否清醒還是已經喝醉，不確定她是否同意。

劉男友人也辯稱，照片劉男拍攝，事後才知道自己被拍，但也忘了劉有沒有跟我說，不過我有跟小美說會拍照，她有點頭，我不同意女方不知情。

二審法官則認定，劉男坦承自己有拍照，也知道朋友有拍，女方提告的證據中，一張是由劉男友人從正面拍，當時劉男在女方背後性交，劉不可能不知，因此維持原判，全案定讞。