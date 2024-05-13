國道1號銜接台74線工程歷經4年半完工，於13日通車。台中市警局交大表示，一連3天啟動「交通疏導專案勤務」嚴陣以待，並因應祭出啟動交通快打機制等4大規畫，以維護交通順暢。（台中市警局交大提供／陳淑芬台中傳真）

台中市警局交大表示，一連3天啟動「交通疏導專案勤務」嚴陣以待，出動大重機展開機動性支援，並因應祭出啟動交通快打機制等4大規畫，以維護交通順暢。

國道1號銜接台74線工程歷經4年半完工，將在今天下午5時通車。台中市警局交大表示，今起連續3天全面啟動交通疏導專案勤務嚴陣以待，出動大重機展開機動性支援疏導、路況查報等勤務，並因應祭出啟動交通快打機制等4大規畫，以維護交通順暢。

台中市交大表示，與台74線沿線各分局已針對台74線下匝道與平面道路交會入口可能交通壅塞等問題，規畫加強交通疏導專案勤務，並祭出4大腹案如下：

一、交通流暢中心嚴密監控即時車流

建置「交通路況電視牆」，以資源共享整合介接市府交通局的「即時交通資訊網」、公路總局的「省道即時交通資訊網」、國道高速公路局的「即時路況資訊」及警局路口監視器交通影像，並將台中市重要道路監視器整合串成群組做24小時監控，若發現壅塞情況立即通報及疏導。

二、建構智慧化號誌系統

台中市交通局「智慧化動態號誌系統」，透過動態號誌管理，調整台74線下匝道沿線路口號誌為連鎖，並延長綠燈秒數，提升國道大雅交流道、台74線上、下匝道及環中路行車效率。

三、啟動交通快打機制

若發生道路障礙壅塞情況，轄區分局將啟動交通快打機制，以快速機動反應警力到場紓解車流，維持交通順暢。

四、交通疏導勤務滾動修正

國道1號銜接台74線通車後，民眾選擇交通路徑更多元，市警局將掌握通車後交通變化，滾動修正交通疏導勤務規畫，維護交通順暢。