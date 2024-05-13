心血管疾病患者常會服用史他汀（Statins）類降膽固醇藥，卻擔心有傷肝的疑慮，心臟內科醫師劉中平表示，最新研究發現，使用史他汀（Statins）類藥物不僅不會傷肝，反而可以預防或治療脂肪肝。

劉中平在臉書粉專PO「世紀大冤案」，表示降低膽固醇是過去幾十年心血管疾病治療的主軸，然而服用膽固醇藥物容易引起肝臟指數GOT、GPT上升也是大家關心的焦點，其中主要的史他汀（Statins）類藥物，常常因為肝功能異常，而導致停藥的情況。

劉中平指，醫學界進行了30年以上的研究，得到明確的結果，膽固醇藥物造成的肝臟指數上升，大部分不是肝功能受損、也沒有肝細胞遭破壞，而是藥物在肝臟抑制膽固醇製造的反應。因此美國食品藥物管理局在2012年把使用膽固醇藥物，必須固定追蹤肝功能的警語拿掉，明確公告膽固醇藥物造成嚴重肝臟傷害的機會是很少的。

劉中平指，2022年發表在重要醫學雜誌Lancet的研究，也證實使用史他汀（Statins）類藥物有預防脂肪肝的效果；另一項回溯22個研究的分析顯示史他汀（Statins）類藥物，可以將脂肪肝患者的GOT、GPT指數降低3成以上，所以膽固醇藥物不僅不會傷害肝臟，反而可以治療脂肪肝。

劉中平建議，患者使用膽固醇藥物的時候，不用太擔心肝指數的上升，如果沒有異常的疲憊或不舒服，通常是良性的反應，而本來就有脂肪肝造成肝指數偏高的患者，使用史他汀（Statins）類藥物還有機會讓肝指數下降。