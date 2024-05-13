新加坡一項調查顯示，比起有經驗的老鳥，將近8成雇主傾向僱用較無經驗、但懂得運用人工智慧（AI）的員工。對此，專家表示許多人都用錯AI，建議在運用AI時，一定要學會如何和AI系統有效溝通。

美媒CNBC報導，微軟（Microsoft）及社交求職平台領英（LinkedIn）上周共同發布新加坡職場運用AI情形的2024工作趨勢指數（2024 Work Trend Index）報告，調查顯示，45％專業人士擔憂被AI取代，但同時高達55％的雇主擔憂缺乏人才。

調查也顯示，71％的新加坡雇主表示不會雇用缺乏AI技術的員工，77％雇主表示，比起更有經驗的老鳥，他們寧願聘用經驗較不足、但具備AI技術的人員；另外調查也發現，79％執行長相信，公司應該採用AI系統，以維持競爭力。

新加坡研究機構AI Innovation執行長Laurence Liew上周在雲端軟體巨擘Salesforce的一場討論中表示：「AI不會取代你，但你將被那些運用AI來超越你的人取代。」

如今許多員工在家自學AI，Laurence Liew指出，員工最先要掌握的AI相關技能是學會有效率地和大型語言模型（Large Language Model, LLM）溝通。大型語言模型是一種能透過龐大的數據來辨識、總結、翻譯、預測、產生資訊的演算法，包括ChatGPT、微軟AI助理Copilot等都有運用。

他說許多人都錯用ChatGPT，因為它看起來就像Google搜尋引擎。他強調使用大型語言模型時，重要的是指令要夠準確，「你必須提供AI大量背景，把AI當成非常勤奮、但偶爾會犯錯的實習生…如果你要求一位實習生做某件事，你不會只給他一句話，否則這位實習生可能會抓抓頭，不知道該怎麼做」。

Laurence Liew建議，民眾要自學AI，最好的方式是多使用，透過練習，學會如何給大型語言模型更多描述性的提示，協助產出想要的結果。

他強調，民眾仍必須非常了解自己的專業領域，但差別是，瀏覽20個文件等單調乏味的工作將交由AI處理。

不過他也認為，ChatGPT等免費的線上AI系統即便不用收費，但實際上不是免費的，因為民眾輸入的資料就是代價，他提醒民眾不要在系統上使用公司資料或個資，否則會讓公司或個人面臨風險。