總統蔡英文今（13）日上午頒授副總統賴清德「中山勳章」、行政院長陳建仁「一等卿雲勳章」、總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、外交部長吳釗燮、國防部長邱國正等13人政務人員勳章，感謝他們以卓越的領導力和不懈的努力，為國家帶來進步和繁榮。其中，多位「官夫人」罕見亮相，到場見證重要時刻。
典禮開始後，蔡英文首先頒授賴清德「中山勳章」、行政院長陳建仁「一等卿雲勳章」、總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、外交部長吳釗燮、考試院秘書長劉建忻「一等景星勳章」，以及國防部長邱國正、行政院秘書長李孟諺、總統府副秘書長黃重諺、陸委會主委邱太三、前總統府副秘書長姚人多、前駐美代表高碩泰、副總統當選人蕭美琴「二等景星勳章」。
值得注意的是，在場觀禮者尚包括林佳龍秘書長夫人廖婉如、鄭文燦副院長夫人林俞汝、吳釗燮部長夫人蘇如玉、邱國正部長夫人楊晶瑩及高碩泰前駐美代表夫人宋小芬等親屬。當蔡英文頒授勳章後，夫人們也都一起合影，留下值得紀念的畫面。
典禮中另一亮點則是邱國正除了帶老婆到場，還有一名家人也現身合影，身穿米色上衣搭配白色短裙的她，襯托出仙氣，格外引發關注。
蔡英文授勳後致詞表示，今天是要感謝13名政務人員，以卓越的領導力和不懈的努力，為國家帶來進步和繁榮，過去8年，因為有大家攜手打拚，一起讓台灣跨出改革的第一哩路，每一步都走得艱辛，但每一步都為我們的下一代，打造一個更好的國家。
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