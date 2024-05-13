南投縣竹山鎮60歲謝姓婦女在秀傳醫院附近採買後橫越馬路返家，遭綠燈起步的槽車撞倒，其左臂、左腿壓在車輪下受困，竹山秀傳醫院急診室醫護人員獲悉立即展開救援，先給予靜脈輸液確保生命體徵，稍後消防員以器材撐開車體，救出患者送醫；事故原因警方調查中。
南投縣消防局13日上午10時許獲報，指謝姓婦女採買後橫越馬路準備跨越雙黃線返家，在竹山秀傳醫院前發生車禍，謝女受困於車輪下，立即請竹山消防分隊派遣器材車、救護車等前往搶救。
竹山秀傳醫院指出，民眾通報醫院前馬路出車禍，急診室醫護人員立即到場救援，發現謝女遭押在槽車左前輪下方受困，待消防員抵達前，先給予靜脈輸液確保生命體徵。
消防員抵達現場，發現謝女受困左前輪下，經評估以油壓頂撐車架撐起槽車，製造搶救空間，再協助傷者脫困上長背板，竹秀醫護人員給予包紮止血及固定後，逕送醫院救治。
竹山秀傳醫院檢查發現，謝女手、左大腿、肋骨、鎖骨、肩胛骨等多處骨折，其中左手臂傷勢嚴重經評估得截肢保命，目前動手術救治中。
肇事槽車駕駛的呼氣酒測值為0毫升。駕駛告訴警方，當時紅綠燈由紅轉綠，他看到綠燈起步，根本沒有看到過馬路的婦人，覺得車輪怪怪的，才發現自己好像撞到東西，下車查看赫見有人卡在左前輪下方。確切的事故原因待警方調查釐清。
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