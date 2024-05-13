投入職涯數年，事業正要起飛；家庭準備迎接新生命到來；南來北往出行，考慮以自駕取代大眾運輸；想換車升級，但預算有限，正在尋找優質房車。如果以上種種情境，正好是你現在的狀態，全新改款NISSAN SENTRA應該最能貼合你的用車需求，其中，尊爵智駕版不僅有高達十項大升級，價格不漲反降價2.6萬元，更經濟也更豪華，本報搶先開箱這款2024年最超值的國產房車。

SUV運動休旅車當道，許多人購車跟著潮流打安全牌，但卻容易忽略自身真正需要的車款屬性，也許房車優點更加貼近你的需求。NISSAN SENTRA全新改款，不僅外型亮眼，具備房車才有的低重心，提供車主操控自如的駕馭感受，不管是自駕或載親友，遊走於海岸或山林，穿梭於都會與鄉間，都能更加優雅從容、輕鬆恣意。

NISSAN SENTRA多年來在中型房車市場占有一席之地，尤其2024年新世代車款外觀鋒芒外露、座艙質感豪華，LV2科技輔助更是比較同級房車對手中，唯一擁有能預知前前車狀況的PFCW超視距以及倒車時不怕誤踩碰撞的EAPM油門誤踩等安全配備的車款，能為車主與乘客提供全面的守護。全新改款NISSAN SENTRA將以更豐富的配備與超值價格成為房車新指標。

座艙氛圍以車室為家中客廳為概念，並提供橘色內裝設計。（陳大任攝）

SENTRA是NISSAN在台銷售三大台柱車款之一，從車主結構分析，25-29歲客層占比最多（20%），30-34歲（14%）次之，40-44歲（12%）居三，且以男性為主，未婚與已婚的比例約各半，且已婚車主中，大部分已都育有小孩。可見SENTRA在消費者心中，就是一台兼具舒適與外觀的車，並能滿足日常家庭使用的最佳選擇。

3D Relax紓壓皮椅增強脊椎支撐，並以大面積接觸設計分散乘坐時產生的壓力點。（陳大任攝）

面對市場競爭，這次裕隆日產推出SENTRA全新改款有三大亮點、十大升級，尊爵、尊爵智駕及尊爵BOSE版等3車款售價分別為78.5、83.9、87.9萬元，其中尊爵智駕版配備更大幅升級，包含ProPILOT LV2半自動輔助駕駛、12.3吋智慧影音多媒體系統、鷹眼式LED尾燈、EPKB電子駐煞車系統（附Auto Hold），價格不漲反降，降價最高達4.5萬元。

V-Motion 鍍鉻格柵水箱護罩是車頭的視覺焦點。（陳大任攝）

先從外觀看起，全新改款的SENTRA升級新世代「V-Motion 鍍鉻格柵水箱護罩」，以低調大面積網格設計增添氣質感；車尾「全新鷹眼式 LED 尾燈」擁有銳利的造型，加上同級唯一擁有的「全新17吋雙色切削鋁圈」，展現都會美學與運動跑格，擁有更高的辨識度。

鷹式LED陣列式頭燈提供絕佳的照明效果。（陳大任攝）

內裝更是有感升級，包括「12.3吋智慧影音多媒體系統」超大尺寸懸浮式顯示螢幕，並支援「無線/有線手機連結Apple CarPlay及Android Auto功能」，加上「8支 BOSE音響系統揚聲器」，不僅能讓車主輕鬆讀取所需資訊，也讓全家人都能享有全面升級的聆聽體驗。

12.3吋智慧影音多媒體系統採大尺寸懸浮式顯示螢幕，並支援「無線/有線手機連結Apple CarPlay及Android Auto功能」。（陳大任攝）

手機連結Apple CarPlay（亦支援Android Auto）功能。（陳大任攝）

擁有8支喇叭的BOSE音響系統揚聲器。（陳大任攝）

一鍵啟動「ProPILOT LV2半自動輔助駕駛功能」。（陳大任攝）

有右腳救星之稱的Auto Hold功能可有效降低長時間停車用力踩煞車踏板的疲勞。（陳大任攝）

記者認為，這次在智行安全配備的升級最為亮眼，在延續品牌引以為傲的Nissan Intelligent Mobility智行安全科技技術，擁有同級車中唯一具備的PFCW超視距車輛追撞警示系統及EAPM油門誤踩緊急輔助系統，並在此基礎新增LKA車道維持輔助系統、ICC智慧型定速控制系統，實現ProPILOT LV2半自動輔助駕駛功能，大幅減輕車主長途旅行的負擔。

「ProPILOT LV2半自動輔助駕駛功能」運作中。（陳大任攝）

另外，裕隆日產也在行車情報安全方面升級「百萬畫素3D AVM 360° HD 高畫質立體環景影像系統附MOD移動物體偵測」，提供車主無死角的安全偵測及更加清晰銳利的視野，這在日常上下班、接送小孩，或是出入賣場的情境下特別實用；「EPKB 電子駐煞車系統附 Auto Hold」及同級唯一「I-KEY 靠近自動解鎖及離開自動上鎖功能」，帶給車主更加優雅從容、輕鬆恣意的用車生活。

百萬畫素3D AVM 360° HD 高畫質立體環景影像系統。（陳大任攝）