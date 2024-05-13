檢廉偵辦台智光弊案續有發展！國民黨籍台北市議員陳重文涉嫌利用在台北市議會質詢機會，向台北市政府及台北市警局施壓，圖利台灣智慧光網公司以高價取得市府監視系統合約案，台北地檢署上月訊後聲押禁見陳重文獲准，由於陳重文羈押期限將屆，檢方為釐清金流及案情，今（13）日具狀聲請延長羈押陳重文2個月。據了解，北院已接獲檢方聲請狀，預計周五召開延押庭。

台通光電2012年為配合台北市府推動「光纖到府」專案，與其他民間公司合作成立台灣智慧光網公司，並與市府簽訂為期25年的合約，在台北市鋪設光纖網路，並與市府各局處簽訂服務子約，台通董事長李慶煌以法人大股東的身分，成為台智光董事長。

廉政署接獲檢舉，指陳重文涉嫌利用職權，圖利台智光以高價取得市府監視系統合約案，事後陳疑自去年12月至今年1月間獲上千萬元不明來源款項。

今年3月14日，檢廉兵分26路搜索、約談陳重文及台智光、台通光電公司負責人李慶煌共9人。檢察官訊後諭知李慶煌350萬元交保，陳妻白惠萍200萬交保、台智光主管陳豐源150萬交保、業者康立錡30萬交保。

另檢察官3月15日凌晨當庭逮捕陳重文，向台北地院聲押禁見，法官認定陳重文涉犯圖利罪、公司法犯嫌重大，但無羈押必要，裁定200萬元交保。檢察官不服提抗告，台灣高等法院撤銷發回，北院3月21日更裁裁定羈押禁見。