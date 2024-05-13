中華人權協會今舉行「死刑存廢全民參與-審議民主啟動」記者會，宣布將於本月中旬進行3000份死刑存廢民調，市話與手機各半。協會理事長高思博說，死刑議題不僅是法理問題，也涉及社會大眾的倫理確信，以及複雜的制度變革與配套等問題，有必要採審議民主思辨。司法院前副院長蘇永欽喊話，大法官必須保持謙虛，若他是大法官，將待問卷結果出爐後，再做決定。

高思博表示，憲法法庭4月23日進行死刑言詞辯論，社會各界十分關心，死刑議題若僅以司法程序來做倫理和政策決定，勢必造成司法菁英與社會大眾及民意機關的對立，使已顯薄弱的司法公信力進一步受傷。

高思博強調，死刑並非單純的存廢議題，有許多中間立場，因此與台灣審議民主研究會共同發起，採用審議民主方式對死刑議題進行思辨。

台灣審議民主研究會理事長朱雲鵬說明，此次審議民主方式採取為「審議式民意調查」（Deliberative Polling），台灣至少舉辦過2次，預計5月中旬進行規模達3000份問卷調查，市話與手機各半，並於6月下旬召開公民會議進行二次問卷，公民會議的結果將召開記者會說明。

蘇永欽說，死刑觸及敏感歷史，憲法法庭4月23日舉行辯論，2、3個月內會作成判決，他以一位前大法官、司法院前副院長、現任憲法學會理事長身分來看，大法官解釋憲法，推翻多數民意做成的法律，實際上是飽含爭論的制度，每個國家違憲審查都是在不完美的狀況下進行。

蘇永欽強調，美國有大法官制度，但大法官不放大自我，台灣有很多人看到大法官制度問題，8年大法官任期和總統任期一致，連選連任完全執政下，大法官在最好的狀態，但並非是對民主最好的狀態，他認為，「大法官要放低自己，不要過度重視自己」，憲法法庭也需要多點理性力量，若他是大法官，將待等待此一問卷結果出爐再做決定。

中華人權協會名譽理事長許文彬表示，「死刑宜慎、不宜廢」，對死刑存廢的處理應該非常慎重，違憲通常是審議法條，死刑則是刑罰類型的一種，大法官是在審議刑罰的某類是否違憲，而非個別法條是否違憲，影響極廣。

許文彬強調，社會民調有8成民眾反對廢死，大法官會議內有人說不能妥協於民意，因為妥協於民意就是民粹，但民意形成的過程，本身就是情與理的思維，如果基於審議民主，基於情與理的考量，仍得出某種價值觀，這種公平正義價值觀所呈現的結論必須重視。

國際透明組織教授葛傳宇認為。司法正義是全球貪腐的重災區。台灣政府目前所做所為都在「打左轉燈右轉」，有死刑卻不執行，傷害司法公信力，且歐盟廢死，美國不廢死，世界的潮流並非單一價值。