阿翔、浩子和顏永烈主持YouTube頻道網路節目《鬧著玩》即將邁入第5年，頻道中的「大叔旅遊」主題每次推出都廣受歡迎，去年邀請乱彈阿翔一同出國去峇里島，顏永烈說：「我們就是走一個極端，去年極熱今年就極冷。」特別把4位大叔帶到一個群山環抱的環境中共度5天，在日本新潟斑尾高原學滑雪，這也是乱彈阿翔人生第一次滑雪。

浩子說：「我第一次滑雪是跟老婆去韓國的滑雪度假中心，那次連續買了2天的滑雪課程，第一天滑完就已經覺得身體快散了，但因為已經買了兩天的課程，第二天暖身完後強撐身體去上課，回來之後大概花了2個月讓身體重組。」阿翔則自爆：「我沒有上過任何滑學教練的課，但我人生第一個非專業的單板滑雪教練是浩子。而且也是他開啟我愛上滑雪的契機。」有次外景去滑雪場，浩子一直鼓吹說單板的比雙版的好玩，阿翔則在浩子的指導下，竟然真的學會了，大家聽了都覺得不可思議，阿翔後來幾乎年年都去滑雪，連自己家小孩的滑雪初學技巧，也是阿翔自己教的。

一行人抵達日本的機場後，就有專車載送到滑雪場，途中只有經過便利商店，乱彈阿翔竟然在便利商店豪買了10幾罐的罐頭，有鯨魚肉、鹿肉還有花枝。浩子取笑乱彈阿翔說：「你這是在為你人生最後的道路做準備嗎？可以堆成罐頭塔了！」由於太久沒看到雪景，一行人看到雪的第一件事竟然是打雪仗，不知道是誰先起頭的，大家突然玩興大起，向小朋友般的互砸雪球。

浩子說：「這次的大叔團滑學很不一樣，大家都重新愛上滑雪也在這項運動裡面找到自己的成就感。」阿翔則說：「這趟滑雪我跟浩子被教練欽點是有點技術的，一起去溜了一個超抖的滑坡，很多時候我們根本都是連站都站不起來，用屁股嚕嚕嚕，也算是一個技巧解鎖。」