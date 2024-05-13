大陸綜藝節目《歌手2024》於10日開播。今年賽制改以直播、不修音的Onetake方式進行錄製，同時也從各方邀請許多實力派歌手踢館，炒熱節目話題。如今首集播出後，西洋歌手力壓華語歌手，讓韓紅、A-Lin等人都紛紛主動要求參戰。

《歌手2024》首集有7位歌手出戰，華語代表為那英、楊丞琳、二手玫瑰、汪蘇瀧、海來阿木，沒想到不敵來自美國的香堤摩爾（Chanté Moore）以及加拿大的凡希亞（Faouzia Ouihya）。前兩名都被西洋歌手包辦，讓大陸網友看了紛紛呼籲實力派歌手加入，其中韓紅率先發文表態想要參賽，而台灣歌手A-Lin則在微博寫下：「我也想去歌手」，接著李佳薇、劉美麟、羅琦等人也都發文響應。

大陸歌手韓紅率先發文表態想要加入。（圖／韓紅工作室微博）

A-Lin也在凌晨發文：「我也想去歌手」。（圖／微博）

此外，先前因外傳CP查理、亞莉安娜將參賽引發熱議。如今網上流傳疑似《歌手》導演的對話截圖，證實美國歌手亞當藍伯特（Adam Lambert）將在17日播出的第2集擔任踢館嘉賓。

亞當藍伯特被爆將擔任踢館魔王。（圖／翻攝自微博）

對此，官方發出聲明表示感謝大家對節目的支持，更強調節目有嚴謹的賽程體系與公平的競演規則，且會以歌手的檔期進行邀請，並重申節目宗旨是音樂交流，而不僅是勝負「在這裡，贏只是歌手的一段路，迎才是音樂的目的地」。