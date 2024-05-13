罹患糖尿病的鍾姓男子，體重113公斤，1年前透過達文西減重手術減去40公斤，目前體重維持在72公斤，糖化血色素從原先的7.2％降至5.8％，無需再使用糖尿病藥物。（中醫大新竹附醫提供／羅浚濱新竹傳真）

41歲鍾姓男子罹患糖尿病，體重持續增加到113公斤，進而出現睡眠呼吸中止症，影響白天精神狀況，希望藉由減體改善症狀並脫離糖尿病藥物控制，求診中醫大新竹附設醫院減重外科醫師李威傑，1年前透過達文西減重手術減去40公斤，目前體重維持在72公斤，並在手術後3個月糖化血色素從原先的7.2％降至5.8％，無需再使用糖尿病藥物。

李威傑表示，糖尿病最大危險因子就是肥胖，因此肥胖控制對於糖尿病治療而言扮演極關鍵角色，建議執行代謝減重手術，達文西手術能讓患者術後恢復更好，也可縮短手術時間，目前透過達文西減重手術成功治療12位糖尿病患，提升生活品質。

李威傑指出，以減重手術治療糖尿病是近年來醫學科技的重大突破，2017年曾被美國列入當年十大重大醫學科技突破之一，而健保局也已對BMI32.5以上的糖尿病治療給予給付。

今年4月出版的Obesity Reviews雜誌發表一篇減重手術與糖尿病治療相關研究的分析，研究期間涵蓋過去25年，列出全世界此領域突破貢獻的10大學者，其中台灣李威傑醫師名列全世界第二，是唯一亞洲本土的學者，李過去25年共發表77篇相關論文，被引用3519次，僅次於美國的菲律普.蕭爾教授的81篇。

中醫大新竹附醫醫學減重中心已通過台灣代謝及減重外科醫學會認證為專業減重與代謝手術中心，為持續對肥胖型糖尿病患提供最好的減重手術治療，25日將在該院5樓階梯會議室，舉辦第一屆亞洲機器人減重手術國際論壇，將邀請台灣、印度、美國及大陸醫師們舉行跨國醫學交流，並由李威傑現場直播手術過程，進行經驗分享與討論，開拓醫療團隊的國際視野，提升國際醫療交流。