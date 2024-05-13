3C產品售後服務很重要，華碩海外用戶送修刮傷的GPU電源連接器，踢爆公司出具的報修價格比原零售成本高出34%，維修政策引發了爭議。

根據《Tom’s Hardware》報導，1名加拿大用戶分享華碩送修的經歷，他送修RTX 4090 GPU，公司最終給的報修價格為2748.49美元，比2週前購買的價格2050美元高出34%。

該用戶分享和華碩來回溝通的內容和截圖，負責人表示，因為刮傷導致GPU無法正常運作，不在保固範圍內，需要額外支付維修費用，高達3758.23美元，之後，該公司主管提出回購與30%的特別折扣，維修報價仍高達近2750美元。比原顯卡售價貴上不少。

國外百萬訂閱知名硬體YouTube頻道Gamers Nexus揭露了這起維修事件，並透露過去也收到不少華碩產品維修的用戶反饋，許多人送修後，報價卻出現原本不知道的其他損壞，得支付額外高額維修費用。

Gamers Nexus為了證實華碩真的有這狀況，也送修自己左搖桿有問題的ROG Ally Z1掌機，結果公司並沒有解決左搖桿的問題，反倒提到其他損壞，維修報價要200美元左右。