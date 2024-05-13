CATCHPLAY＋攜手大慕可可，今（13日）日宣布即將推出新型態短影音台劇《都市懼集》，集結許瑋甯、林柏宏、傅孟柏、黃姵嘉等多位金馬、金鐘得主在內共78位演員，呈現「沒有鬼的恐怖故事」，以34個極短篇集結成6大單元，描繪都市日常裡的細思極恐，將在今年暑假以1天1集的創新方式於CATCHPLAY＋影音平台台灣、印尼與新加坡獨家上架，希望成為觀眾每日必看的恐懼劇集。

《都市懼集》金獎演員一字排開，包括許瑋甯、林柏宏、邵雨薇、傅孟柏、劉品言、曾沛慈、黃河、黃姵嘉、陳妤、楊銘威、游安順、周采詩、李沐、王渝萱、高英軒、黃冠智等實力派陣容，今日曝光前導視覺，全劇演員名字皆以歪扭詭異的手寫設計，在染血的城市中詭譎排列，除了大量金獎卡司，亦可看到許多驚喜名人，包括唐綺陽、大蛇丸、胡椒、曾博恩、喬瑟夫等，一曝光即引起劇迷粉絲關注與期待。

唐綺陽也參與演出，令人驚喜。（CATCHPLAY＋提供 ）

由於全劇為「沒有鬼的恐怖故事」，關於其中令人細思極恐的恐懼情節，演出《大眾運輸》單元的許瑋甯透露「是我們日常生活中一定都會碰到的生活狀況」，在《夜生活》單元現身的林柏宏表示「看到劇本時就很毛骨悚然」，《公寓》主演邵雨薇說「會有一種自身可能也會遇到的恐懼感」，《辦公大樓》的傅孟博則形容「有點詭譎，有點詭異的氣氛」，在《住宿》單元演出的劉品言直呼「故事內容很有投射感」，演出《商圈》單元的黃河說「故事跟生活中的連結感很強烈」。

大慕可可執行長、本劇出品人林昱伶說：「3年前收到製作團隊酷斯本關於《都市懼集》的概念就相當期待，大慕可可投入資源，以2年時間陪伴團隊，打造出這部貼合市場趨勢的極短篇影集。這是台灣沒見過的新型態台劇，以短篇幅呈現都會生活中無以名狀的驚悚與惡意，每個看似再熟悉不過的日常風景，卻能讓觀眾在細思後，感受到濃濃的恐懼。」

CATCHPLAY執行長楊麗貞表示，「很高興能以《都市懼集》開創新型態台劇的播出，1天1集，希望能一點一滴地把你我曾有過的經歷或潛意識裡的擔心釋放出來，相信觀眾一定會有共感，甚至希望有集體療癒的效果。短影音的播出方式也嘗試更符合大家現在的節奏。」

邵雨薇主演《公寓》單元。（CATCHPLAY＋提供 ）

《都市懼集》主創團隊歷經2年以上孵育，更實地走訪多處潛藏恐懼的危險場所，由酷斯本影視團隊製作、黃彥樵擔任編劇，導演李俊宏、黃丹琪、陳保中共同執導，以短篇幅精緻敘事手法，描繪潛藏在冷漠城市中你我身邊的幽暗惡意，直面人性的恐懼感官，每集皆有讓人起雞皮疙瘩的橋段和共鳴，成為每日必看的一部恐懼影集。

《都市懼集》前導視覺曝光。（CATCHPLAY＋提供 ）

故事發想者、製作人賴楀婷表示，《都市懼集》多數是來自她個人及身邊友人的經驗，起初在台北工作常常無法適應都市的生活、交通和冷漠感，「我把這些恐懼的感覺，與編導團隊合作，發展成現在的《都市懼集》，當中不乏人性面的可怕、都市生活詭譎之處，種種細思極恐都是令現代人非常有感而尚未覺知的恐怖情節」。

《都市懼集》全劇以34個極短篇故事集結成6大單元，呈現潛藏恐懼的6大都市樣貌，包括《大眾運輸》、《夜生活》、《公寓》、《辦公大樓》、《商圈》、《住宿》，帶領觀眾深入那些日復一日、習以為常生活中細思極恐的未知人性。故事描述潛伏於白晝與深夜的惡意蠢蠢欲動，圍繞在都市裡人與人之間的冷漠自私，與從未察覺都市日常潛藏的問題與後果，日常無聲的街巷、人聲鼎沸的商圈、表面寧靜的住宅大樓，透過每集不一樣的都市場域，直窺種種細思極恐的核心，你所不知的恐懼事件隨時發生 。