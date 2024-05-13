金鐘編劇鄧依涵執導的電影《我在這裡等你》，將一段跨越時空的浪漫緣分搬上大銀幕，被形容是「雙胞胎男神」的范少勳、劉俊謙，10日把握最後1天合體，前進戲院跑映後，由於恰逢星期五晚上，劉俊謙直接綜藝魂上身，搞笑唱跳起天團Energy正夯的舞步「16蹲」，現場氣氛熱烈。

綜藝節目《小姐不熙娣》製作人B2、李沐等星友也各自包場力挺，映後座談時藝人楊昇達以「A B C D E F G H I Love You」土味情話撩劉俊謙，范少勳立刻吃醋跳出來擋在前面說：「有些東西我必須捍衛一下！」逗趣互動讓全場笑聲不斷。

范少勳自掏腰包買票2刷《我在這裡等你》，右為導演鄧依涵。（抓馬文化提供）

電影中有個「神奇信箱」堪稱最重要配角，可讓信件穿越時空，片中兩位男主角就是透過信箱通上信，不過中間相隔了10年時間差，鄧依涵映後接受直球提問，替觀眾解惑，透露：「裡面其實有兩個信箱，一個是可以穿越的，一個是阿翔（范少勳飾）自己打造的假信箱，大家可以多多注意！」范少勳坦言第1次也有點不懂，2刷後才理解，推薦觀眾可2刷細看。