駐防在澎湖的海軍司令部146艦隊成功級「田單軍艦」爆發性騷。一名已婚中士，趁艦上女兵小美在走道玩手遊時，鏡伸出鹹豬手撫摸胸部，女兵事後向姊姊及母親男友訴苦，家人立刻告知輔導長。經艦隊調查後，確認該名中士涉及性騷而函送法辦。法院依違反性騷擾罪，處2月有期徒刑，得易科罰金。

根據判決書，一名海軍司令部146艦隊「田單軍艦」行政中士，在111年4月18日，在艦上女兵艙外走道看見女姓士兵小美正在玩手機遊戲，竟以手撫摸小美胸部。小美事後不甘受辱，告訴姐姐及母親的男友自己遭到同袍性騷，母親男友隨後就告知輔導長，經海軍146艦隊啟動調查後，將該名中士函送澎湖憲兵隊偵辦。

該名中士坦承以手碰觸告訴小美之胸部，但是辯稱當天要提醒她去收拾大飯廳，但她一開始只有回「嗯」，因此以為沒有聽清楚他在說什麼，所以才用拳頭打她手臂，不小心碰到她的胸部。

法官認定，中士以手撫摸女方胸部而進行性騷擾，顯不尊重女方之身體之自主權及人格尊嚴；雖坦承犯行，但未曾向女方道歉，導致女方須服藥始能入眠，無法原諒被告，也不願意調解， 依違反性騷擾罪，處2月有期徒刑，得易科罰金。