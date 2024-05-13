年代益智節目《百變智多星》近日錄製「夫妻對抗」單元，邀請藝人屈中恆、Vicky、香蕉、Timmy、玉兔、Howard三對夫妻檔到場進行益智對戰，並分享夫妻間私下的相處方式。屈中恆表示，當年和Vicky在訂婚前，才突然想到自己尚未求婚，所以臨時在圓山飯店單膝下跪，浪漫過程羨煞眾人。

屈中恆和Vicky結婚22年，是演藝圈內的模範夫妻之一，他也在《百變智多星》分享夫妻間維繫感情的方式。屈中恆表示，要常常想到2人戀愛時的初衷，才能讓感情保鮮，並談到當年和Vicky訂婚前去試婚宴禮服，在圓山飯店吃晚餐時才想到還沒求婚，臨機一動在餐廳單膝下跪，當場令Vicky感動不已。在節目中，答題時要猜出「可更換的職業」，Vicky竟脫口回答「老公」，講完後自己笑到不行，屈中恆當場大器回答：「想換的話不用通知我！」。

網紅香蕉去年和小9歲的嬌妻Timmy結婚，2人時常在社群平台分享甜蜜合照，談到婚後最受不了對方的生活習慣，Timmy爆料香蕉很會掉體毛，在家中隨處可見他的「下體毛」，餐桌、地上都有，還曾刷牙時在牙膏上發現體毛，讓她嚇得花容失色。香蕉則表示，他常把四角褲放桌上，所以覺得應該只是從衣物上掉落，認為自己是「毛髮茂密，長的比掉得快」，令主持人梁赫群大喊：「不用講這麼detail！會有畫面！」意外的是，錄影到一半時，屈中恆突然發現道具卡上出現不知名體毛，引起現場來賓爆笑聲不斷。更多精彩內容，請鎖定每周一至周五晚間9點於年代MUCH38台、壹綜合台MOD312播出的《百變智多星》。