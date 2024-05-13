蟬聯北美雙週票房冠軍的災難戰爭鉅片《帝國浩劫：美國內戰》自上映以來，票房持續長紅，全球票房已經正式突破1.07億美元（約34億台幣），成為繼《媽的多重宇宙》之後，A24第二部全球票房突破一億美元的電影！近期，網路上曝光《帝國浩劫：美國內戰》的大陸版海報，顯示本片即將在大陸上映，讓當地影迷興奮不已！

除了大陸外，《帝國浩劫：美國內戰》也確定將於10月4日在日本上映，期待這兩個國家的票房表現，能讓A24再創全球票房新高。而《帝國浩劫：美國內戰》在台灣的票房也已突破1760萬台幣，成為女主角克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）《蜘蛛人3》之後台灣票房最高的主演作品！

《帝國浩劫：美國內戰》在大陸是由曾推出《流浪地球2》、《你好，李煥英》等賣座鉅片的「中國電影股份有限公司」發行，大陸片名《美國內戰》，將是A24首度登上大陸院線的作品，消息一出也引發當地影迷熱烈討論：「拍到領導心坎裡去了」、「希望這片名跟內容是預言」、「就衝著《美國內戰》的名字，票房差不多三十億（人民幣）應該有的」，更多人討論不知道電影中的一些敏感劇情會不會被剪掉，在電影上映前就引發一波話題熱議。