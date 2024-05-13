2024台灣精品中華棒明星對抗賽回到北部，7月20、21日將在台北大巨蛋舉行，由世界12強中華隊交手中華職棒明星隊，明星隊球員由球迷投票選手，明星賽投票也將在14日中午12點展開，球迷朋友可透過LINE VOOM官方帳號參加票選活動，一起把喜愛的球員投進明星賽。

台灣精品攜手中華職棒舉辦夏日棒球宴，連續三年冠名中華職棒明星賽，將台灣精品「追求挑戰、不斷創新」的精神，攜手獲獎企業，將台灣產業創新能量注人中職明星賽，去年明星賽票選突破760萬票、兩場賽前預售分別達到1.7萬張與1.3萬張攀上高峰，今年重返北部舉行賽事，邀請大家共同見證「REGEN再創巔峰」，踴躍進場、支持精彩的2024台灣精品中華職棒明星對抗賽，讓熱血再次沸騰！

今年中華職棒持續與影音社群平台LINE VOOM合作，以全面、生活化的方式與球送互動，共同深耕台灣棒球領域。明星賽票選於明天中午12點正式展開，球迷朋友每天可使用個人LINE帳號登入，透過LINEVOOM官方帳進入中華職棒明星對抗賽活動頁面投票，單一帳號每日可在4個時段投票，單日最多可進行4次票選，每日投票重置時間分別為凌晨0點、上午6點、中午12點、晚間6點網路票選結果也會即時更新在活動頁面中，讓球迷朋友隨時掌握投票戰況。

通訊投票明日12 點同步展開，通訊投票加權5倍，球迷朋友可利用手機撥打551285，或用手機編寫簡訊CPBL發送55123，即可參加票選，網路票選及通訊投票截止時間皆是6月6日晚上23:59止；雜誌選票在5月31日上架的職業棒球雜誌6月號507期隨書附贈，加權10倍，球迷自行填寫後直接投入郵箱即可寄回聯盟(無須張貼郵票)，並以郵戳日期6月11日，逾期將不列入計票。三個管道的票選經加權後總票數占比60％，另由具投票資格的教練、球員、媒體進行專業投票，專業人員票選分數占比40%。

今年全壘打大賽參賽資格為2023年聯盟全壘打排行榜前10名選手，及2024年截至5月5日位居全壘打排行榜前10名且未被註銷之選手，具全壘打票選資格，採用全網路票選，總得票數前8名選手入選參加全壘打大賽，投票截止時間至6月6日晚上23:59止。

中華職棒和LINEVOOM合作集章任務，活動分為兩階段進行，第一階段5月16日至5月31日「我是中職知識王」，第二階段7月8日至7月21日「明星賽經典挑戰」，參與每日答題活動，點選正確答案並觀看該題好球精華，即可獲得1章。集滿6章即有機會獲得限量中職周邊商品、LINE POINTS或中華職棒手機桌布等獎項。相關集章任務法和獎品領取法和獎品領取辦法，詳見LINE VOOM官方帳號。