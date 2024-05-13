台中市豐原高商甫榮獲「HVL112學年度高中排球甲級聯賽」男子組冠軍，豐原警分局與豐原高商合作，推出明星球員卡，加強宣傳防詐。球迷、學生們看到都說「每個都好帥啊」、「小孩子才做選擇我每張都要」、「長輩早安圖可以改傳這個嗎看起舒服多了」。

豐原警分局指出，豐原高商排球隊在HVL112學年度高中排球甲級聯賽，榮獲男子組冠軍，豐商排球隊選手團隊默契絕佳，從主攻、助攻、快攻到舉球，所有選手堅持到最後一刻，奪下冠軍寶座，比賽真的是精采絕倫。

豐原警此次與豐原高商合作，依豐商排球隊多位受歡迎的明星球員，推出了明星球員卡，球員卡搭配如何防範各種高發詐騙手法的短語，讓球迷或學生族群們在運動熱血的同時，也能無意間獲得預防詐騙的資訊。

豐原警分局表示，豐原高商排球隊曾連續7年7連霸，今年度又再度奪冠，是豐原人的驕傲；不管是學生或是社會人士，養成良好的運動習慣，除強健體魄外，更能避免沾染不良嗜好。

豐原警分局長林大為指出，詐騙集團目標不僅是社會人士，學生也是覬覦對象之一，針對學生、青壯年族群，警方除進行防詐騙的宣導，呼籲日常生活中謹記3要點「要警覺、要查證、要報警」，即避免掉大多數的詐騙，若遇疑似詐騙情形，可撥打165反詐騙諮詢專線確認，避免受騙上當。