台中市人口已突破285萬大關，但各區衛生所人力卻停滯長達7年，超過合理比例1萬5000人高達7個區域，另目前7個衛生所沒有醫師，基層公衛服務品質堪憂。台中市衛生局指出，已向市府爭取今年進用4名人員，減輕衛生所服務負擔。

台中市議會13日進行警消環衛業務質詢，市議員謝家宜、張芬郁、陳淑華、陳俞融、陳雅惠、蕭隆澤關心衛生所服務人力不足問題。

謝家宜表示，隨著時代變遷、人口增加，衛生所職掌事項越加繁雜，但人力卻未能適度增加配合；自2016年至今，台中市人口增加9萬9000多人，但衛生所人力卻沒有調整，其中北屯區增加3萬9802人，每位護理人員照顧數從1萬5673大幅增至1萬8014，有7個區域超過合理比例1萬5000人。

陳淑華指出，今年市府預計補4名護理師員額，但若要降低比例至1萬5000人以下，則需要8位護理師才能達標；依現在市府期程規畫，若以每年4位的填補速度，最快要後年才能補足12位，要求市府明年前補齊人力缺口。

陳俞融則說，針對衛生所服務基層人力不足、業務龐雜、流動率偏高等問題，衛生局應主動定期檢討組織編制；目前北區衛生所有10位護理師，但今年就有2人因業務煩雜萌生辭意。張芬郁表示，7個衛生所沒有醫師，霧峰區就是其中之一，分擔相驗工作也吃重，應重視該問題。

另陳雅惠指出，台中市近3年接受長照服務人數逐年增加，2021年4萬6598人；2022年有5萬2149人；2023年有5萬8154人；另失智症確診人數也逐年攀升，要求衛生局增設據點及服務人員數，提升長照服務品質，減輕經濟壓力。

衛生局表示，已向市府爭取於今年進用4名人員，分別進用於北屯區軍功、北屯區四民、太平區、南區，未來將再持續爭取增加人力，減輕衛生所服務負擔。