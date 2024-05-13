27歲大陸男星蔣智豪去年罹患肺癌，近來透露癌細胞轉移到腦膜，醫生說可能只剩3個月壽命，讓不菸不酒的他，一度崩潰，並自曝早有咳嗽症狀，卻一直以為是咽喉炎。對此，義大癌治療醫院胸腔內科主任吳俊廷表示，肺癌早期症狀不明顯，但若有咳嗽逾2周，合併脖子淋巴腫大或聲音沙啞情況，一定要積極就醫。

蔣智豪曾參加《青春有你3》選秀節目，4月10日才過27歲的生日，他指，自己病情雖然不穩定，但會努力恢復健康。

吳俊廷表示，臨床上肺癌患者，還是以60、70歲年長者居多，危險因子包括吸菸、曝露於二手菸、空污、交通工具廢氣或石棉等致癌環境中等，20多歲即罹患肺癌，確實是很少見，有可能是有遺傳基因問題，但也有些患者是找不到特定原因。

吳俊廷表示，肺癌早期可能沒有症狀，因此，國健署補助有肺癌家族史的民眾，女年滿45歲，男性年滿50歲可免費做低劑量電腦斷層的肺癌篩檢，而一般民眾若有咳嗽二周沒有改善，合併脖子淋巴腫大，或者是聲音沙啞症狀，建議還是要積極就醫釐清。

吳俊廷表示，肺癌所造成的咳嗽，不像一般感冒，會流鼻水、扁桃腺發炎或喉嚨痛等，只是一直咳不會好，所以有久咳不癒情形，應該要提高警覺。

吳俊廷表示，現今肺癌肺癌走向個人化治療，是針對患者產生肺癌特定基因突變來做治療，即使病程已屆晚期，若能找到合適的標靶藥物，預後還是有可能很好的，不要放棄希望。