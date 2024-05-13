2024福隆國際沙雕藝術季已邁入第17的年頭，自2021年起福隆沙雕季與各大知名IP合作，而今年更是重磅邀請到LINE FRIENDS旗下眾多IP一齊共襄盛舉 『LINE FRIENDS』、『BT21』、『minini』、『JOGUMAN』、『DINOTAENG』全球最具人氣多元主題IP，打造40座主題形象沙雕齊聚福隆，合計超過40名超人氣卡通形象就要邀請您一起來High瘋整個夏天。

今年沙雕季展期自5/31起到10/13止，為期136天的展期以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題，讓粉絲可以欣賞各IP明星們的精彩作品，其中最廣受大家喜愛的熊大、兔兔、莎莉以及他們的好朋友們，也將以黃金沙雕呈現出各種有趣的故事與大家見面。

福隆沙雕季「BT21」。(福容飯店提供)

福隆沙雕季「LINE FRIENDS LET'S SET SAIL with BROWN」。(福容飯店提供)

全球知名的『BT21』也將帶來一系列活潑的派對形象作品，與粉絲們一起在沙灘放縱一夏；而外型小巧、生性樂觀的『minini』也成為沙雕作品區的一大亮點，明星們可愛的互動包準讓你拍不完！而這世界上能有誰不愛恐龍？更何況是詼諧幽默的『JOGUMAN』，將從傳達日常趣事的平面插畫，變成一座座極具特色的沙雕作品，讓你感受小卻珍貴的幸福。

而近期在全球人氣超快速竄升以短尾矮袋鼠的療癒之姿著名的『DINOTAENG』，也來到福隆沙灘要跟大家見面，QUOKKA與好夥伴BOBO將用最治癒的笑容，帶給遊客們最紮實的幸福感。

福隆沙雕季「minini ALOHA SUMMER」。(福容飯店提供)

福隆沙雕季沙雕師創作過程。(福容飯店提供)

今年沙雕季共展出40座主題作品，其中主雕更是以『LINE FRIENDS』以及各IP為主題，共同打造高8米的「LINE FRIENDS夏日明星派對」，讓來到福隆沙灘的好朋友們都能和樂融融的一起開心過生活；整個展期間也投入超過15名國內外沙雕藝術家，齊聚福隆沙灘共同創作，從夯沙模板到塑型，不論遇到豪雨襲擊破壞等，皆以大量人工方式進行修補維護，以維持沙雕季展期的品質控管，就是希望由大地藝術創造的沙雕能夠以最天然環保的方式回歸大自然。

福隆國際沙雕藝術季已經是17年的品牌，本次活動再次與國際品牌接軌，結合Skyline Film星空電影院、2024福隆生活節、貢寮國際海洋音樂祭還有一系列的夏季活動，從五月到十月讓整個夏天的福隆沙灘熱鬧滾滾。詳情請上福容大飯店福隆臉書查詢：https://www.facebook.com/fullonhotelfulong