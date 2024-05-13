華語樂壇「最殺舞蹈男團」 Energy日前上八大綜合台《娛樂百分百》，節目中曝光他們20年前來節目錄影的經典畫面，看到過去5人的造型及表演，坤達坦言心情複雜，他說：「很多畫面我們已經忘記，剛剛看完，覺得滿恥的、也很冏，只能說凡走過必留下痕跡。」

Energy新歌裡頭的「E16蹲」掀起話題，《娛樂百分百》錄影現場主持人黃偉晉、陳零九、賴晏駒現學現賣，只是才跳沒幾下，黃偉晉體力崩潰，大喊：「好累，我不行。」不禁好奇Energy在編「E16蹲」時，有考慮到大家膝蓋嗎？Toro直言：「編舞是牛奶，基本上他只會考慮厲不厲害。」逗趣的是，牛奶解釋在構想舞步時讓Toro試跳，坤達開玩笑說：「意思就是，如果Toro都可以的話，我們其他人應該都可以。」被大家誤為是體能低標代表的Toro，為了證明自己，隨即在現場solo完美「E16蹲」。

此外，《娛樂百分百》找來FEniX、張語噥、林亭翰致敬Energy的經典作品 。FEniX精彩演出「放手」舞蹈，讓Energy感到驚艷，更上場與FEniX同台飆舞。張語噥表演〈多愛我一天〉歌曲時，勾起黃偉晉演唱這首歌的回憶，這首歌不僅是他喜愛的作品，以前參加高中歌唱比賽時，因演唱〈多愛我一天〉而成功入圍總決賽！《娛樂百分百》每週一至週五晚間8點在八大綜合台播出。