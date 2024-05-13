房仲資歷10年的吳宗保，和夥伴許旻儒、羅文湧、朱哲良一起創業成立有巢氏房屋過嶺特區松義加盟店，開幕3個月累積業績超過1,100萬，其中聯賣業績超過300萬，3月更搶進有巢氏房屋桃園區店業績前10名。吳宗保當年從信義房屋轉換到永慶加盟體系，業績、收入都成長至少2倍，並創下「千萬業績經紀人」優異戰績，如今事業再上層樓、晉升店東，持續攀登職涯高峰！

從工程師轉職到信義房屋當房仲經紀人的吳宗保，因自認比別人起步晚，付出了加倍的努力，而他的辛苦也獲得收穫，拿下2次單月的成交件數全國TOP 1、多次「百萬風雲經紀人」、「龍虎榜」等獎項。但幾年下來，他的事業受到直營體系商圈和物件類型限制，為尋求突破，他轉進永慶加盟體系，並立刻感受到與前東家的差異。

進到加盟體系之後，他發現除了物件類型更多元，拓寬了業績來源，永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產四品牌的「聯賣制度」，在合作配案與成交速度上，明顯比前東家靈活快速，超過15萬筆待售物件的聯賣平台，助買方更容易配對合適的物件，大大提高了成交效率，協助經紀人掌握即時商機。

在永慶加盟體系種種優勢幫助下，讓吳宗保達成房仲生涯業績破千萬里程碑。今年他再度跨出舒適圈、晉升為店東。靠著高效的聯賣平台，有巢氏房屋過嶺特區松義加盟店開業不到3個月時間，就創下破千萬業績！值得一提的是，有1位從信義房屋轉職的同仁，在上個月就賣了2-3間房，領到的獎金幾乎是他在前東家近一年的薪資，完整體現同工不同酬，「在永慶加盟體系成交一件的收入，抵過以前在信義好幾件。」

在3成聯賣率助攻下，有巢氏房屋過嶺特區松義加盟店成立3個月便創下逾1100萬業績，成績亮眼！圖片來源：永慶房產集團

此外，去年升級進階的《i智慧Pro系統》，讓他這個菜鳥店東能輕鬆管理店務，系統提供詳盡的數據報表，店成交業績、經紀人活動量都一目了然，方便管理階層適時介入、提供協助並滾動調整策略，更重要的是，《i智慧Pro系統》現在手機就能使用，隨時隨地掌握狀況，提高團隊即戰力。

身為社區專家第一品牌的有巢氏房屋過嶺特區松義加盟店，吳宗保團隊熱心參與社區活動、與居民拉近距離，像是團隊4月份才協助周遭社區舉辦兒童節活動，讓在地鄉親大讚「跟電視廣告上的小巢一樣熱情！」，還有居民進而委託賣房，不到一個禮拜就順利成交。他笑說，不斷在民眾面前出現，增加互動和了解，當民眾有買賣屋需求時，就會指定我們服務，甚至轉介親友，創造源源不絕的商機。

談及未來願景，吳宗保期望將目前15人的團隊擴編到20人，並拉抬每個同仁的績效，讓人人年薪突破200萬，帶領團隊今年12月站上有巢氏房屋年度菁英會頒獎舞台！