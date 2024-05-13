準總統賴清德將於520就職，六都首長中僅國民黨台中市長盧秀燕和民進黨台南市長黃偉哲確定出席典禮。行政院長陳建仁13日於台中受訪表示，總統就職是國家大事與喜事，在全球各國都是自由、民主象徵的表現，呼籲朝野黨團和各縣市長一起共襄盛舉。

賴清德將於520就職，國民黨多位地方執政首長擬缺席，六度中也僅台中市長盧秀燕和台南市長黃偉哲確定出席，民進黨籍高雄市長陳其邁13表示，當天整天備詢，尊重質詢的議員，也請議長進行協調，協調如何尚不清楚。

陳建仁13日出席「國1大雅系統交流道通車典禮」受訪表示，總統就職是國家大事和喜事，全世界各國家對於元首就職時，都是做為該國家自由、民主象徵的表現，呼籲朝野各黨團還有各縣市的首長都能來參加這個維護中華民國民主優良傳統的活動。

他表示，據了解總統府已經發出相關的邀請，再次呼籲，希望朝野黨團以及縣市長都能夠共襄盛舉，一起讓世界知道台灣民主、自由的蓬勃發展。