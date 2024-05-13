6到9月的電費是以「夏月電價」計算，販售冷氣的業者「怡和家電」表示，要節省夏天電費支出，吹冷氣最好選擇變頻冷氣、溫度設定26～28度、定期清洗冷氣濾網、冰箱內存放的食物不要超過8分滿，這2方法台電過去在臉書也曾提到，強調冷氣每調高1度可省6％電，建議搭配循環扇吹，冰箱也要定期除霜，節能又省電。

怡和家電於YouTube指出，以吹冷氣來說，最好選擇變頻冷氣，將溫度設定在26～28度，溫度達到室內目標溫度，就能達到省電效果，此外也要定期清洗冷氣濾網，才能發揮冷氣效率。

冰箱部分，怡和家電說，冷藏空間最好維持在8分滿，內部的冷空氣才會流暢，不會因冰箱過滿，冷度不夠，不斷製造冷空氣而耗電。

台電過去也曾表示，吹冷氣時每調高1度可省6％的電力，汰換老舊冷氣，改用能源效率1級冷氣也能省電，並搭配循環扇，冷房效果會更好；此外冰箱存放食物別擋住出風口、定期除霜等，才可以保持冷空氣對流順暢，溫度平均。