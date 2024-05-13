南投縣謝姓男子數月前承租中寮鄉1處露營區營運，昨天（11日）深夜在露營區用私刑，謝男等4人以掃把、水管等10多種工具虐打張姓員工，12日再謊稱有人摔倒叫救護車，張男明顯死亡，檢警調查發現謝嫌等4人涉有重嫌，全案依傷害致死等罪嫌向南投地方法院聲押獲准。

檢警調查，主嫌42歲謝姓男子承租中寮鄉1處露營區，雇用多名男子當工作人員，他不滿47歲張姓員工，11日深夜將張男喚至露營區販賣物品的福利社，再命令33歲徐姓、40歲許姓及24歲何姓員工動私刑。

檢警指出，謝嫌等4人圍毆張男，不僅拳打腳踢，甚至隨手持掃把、塑膠椅、水管、鍋子、釣竿等10多種工具毆打，直到張男倒在地上一動也不動，懷疑可能打死人，12日凌晨1時許報案謊稱有人摔倒叫救護車；消防人員到場，發現張男明顯死亡未送醫並報警。

謝嫌等4人避重就輕，都否認動用私刑，強調自己沒有動手，還幫張男進行心肺復甦術，將謝男等4人依傷害致死等罪嫌，且有有勾串逃亡之虞，向南投地院聲押獲准。