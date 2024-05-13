技職群科繁星申請入學放榜，新北市竹林中學傳出好消息，三年級陳萱妮錄取國立臺灣科大應用外語系，江美儀錄取國立虎尾科大應用外語系，莊博宇錄取國立高雄科大金融系，林暐桀錄取國立屏東科大財務金融國際學士學位學程，張芷菱錄取致理科大資訊管理系，張潓晴錄取嶺東科大行銷與流通管理系，黃禹慈錄取弘光科大護理系，陳姸均錄取朝陽科大幼兒保育系。

錄取臺科大的陳萱妮，國中成績未臻理想，就讀竹林後受環境影響，與同班好友良性競爭，提高自我要求，也養成獨立、負責的生活態度。她認為學習上自律和耐心是必須的，上課專心、課後複習、修正錯誤都是重要方法，而閱讀習慣的養成更是學習的重要基礎。她很感謝竹林師長的幫助，不只解惑，還有陪伴。

竹林中學打造優質環境幫學生自我提升。(竹林中學提供)

導師許自騰老師表示，陳萱妮的學習很自律，每次數學段考前都把老師給的50題題庫寫完，隔天又再要50題，對數學解題樂在其中。

許老師另指出，同班錄取國立高雄科大的莊博宇是竹林國中部直升的孩子，在資處科一直名列前茅。課餘時間參加公共服務，非常窩心懂事，表現高度積極主動性。

莊博宇自己則說，學習不因失敗而退縮才能獲得好成果，半途而廢絕不會成功。上課專心，聽不懂就請教老師，認真複習，一定會增進自己的能力。他很感謝老師們給予的意見與鼓勵，促使他持續努力，永不放棄，才能獲得佳績。

另外幼保科導師陳筱惠老師也提到，錄取朝陽科大的陳姸均三年來認真學習，有目標就會努力前進且很有想法。這次繁星志願選填可以錄取國北護，但因知道自己想成為合格幼教師，就必須選擇有教育學程的大學，因此，第一也是唯一志願選擇了朝陽科大幼保系，一步步朝著她鎖定的目標前進。

陳姸均說，及早就確立目標才能全力以赴。她強調閱讀的重要性，對於作文及文章理解還有閱讀速度有很大的幫助。她也非常感謝師長們的教導以及陪伴。