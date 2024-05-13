苗栗縣長鍾東錦接見表揚選手們。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

國立苗栗特殊教育學校啦啦隊今年4月到美國佛羅里達州奥蘭多參加「2024世界啦啦隊錦標賽」，挾帶去年勇奪銀牌的經驗與氣勢，加上不斷精進技巧和動作，突破障礙成功贏得金牌殊榮。縣長鍾東錦13日偕縣政顧問黃新發與黃乃輝接見表揚選手和老師，讚譽他們傑出的表現載譽歸國，讓世界看見台灣也看見苗栗。

苗栗子弟近期在音樂、舞蹈、美術及體育各領域的全國競賽中屢傳捷報，苗栗特教學校在世界錦標賽中再添一金，此役不僅從去年的銀牌晉升到金牌，名揚國際，更為縣內特殊教育注入一劑強心針。

縣長鍾東錦13日邀請縣政顧問黃乃輝、黃新發及家長會長洪章智，由教育處長葉芯慧陪同，頒給啦啦隊及老師、教練每人5000元獎勵金，肯定大家傑出的表現，並激勵團隊士氣。

「台上一分鐘、台下十年功！」縣長鍾東錦恭喜啦啦隊更上一層樓勇奪金牌，為臺灣也為苗栗爭光，看過現場播放啦啦隊訓練與比賽花絮影片，對部分高難度動作十分有感，深知整個訓練過程一定非常辛苦，哪怕台上比賽只有短短幾分鐘，老師、教練和學生，都必須長年且密集訓練，才能在世界舞台發揮得淋漓盡致，為自己、為學校也為苗栗增添最高榮耀，同時增加台灣在國際的能見度，恭喜大家做到了。

鍾東錦說，老天爺或許可能搞錯了，導致有人身體出現缺陷的遺憾，這些對象更需要政府機關、學校的關注，填補先天的不足，縣府在這方面未曾停歇腳步；當評審宣布特教學校啦啦隊榮獲金牌的那一刻，真讓人感動，而孩子們也藉此精彩地改寫自己的人生。

國立苗栗特教學校校長周敦懿，率同老師、教練和啦啦隊成員到縣府接受表揚，她感謝縣長帶領的縣府團隊和熱心的企業、社團的大力支持，才讓孩子能夠圓夢並取得優異成績。今年世界啦啦隊錦標賽參賽隊伍歷來最多，競爭激烈，在大會宣布成績時，連主辦賽事的美國都驚訝不已，此行也是一趟成功的特殊教育國際交流和國民外交。

周敦懿說，啦啦隊成員全數為身心障礙學生，訓練過程面臨「學得慢、忘得快」的最大障礙，有些難度較高的動作，必須花費數十倍的時間和功夫，最終才能大步邁向世界舞台。周敦懿再次感謝縣府與各界的支持，成就了這次世界錦標賽的亮麗成績，她也勉勵學生要知恩、感恩，持續以努力學習來回報社會。