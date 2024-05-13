歐盟執委會（European Commission）遵循《歐盟綠色政綱》（The European Green Deal）提出的「Fit for 55」行動方案，建議2025年歐洲道路應布建至少100萬座公共充電樁，以滿足當地EV車主充電需求，並據以當作歐盟政策目標並要求轄下27個會員國齊力達標，雖然距離2025年尚有七個月的時間，但江明謙以歐盟2023全年新增17.6萬座公共充電樁推估，2025年實現100萬座的政策目標。

經分析歐洲74.4萬座公共充電樁中，超過51％集中在荷蘭、法國及德國三個國家，對照2023年這三國EV總銷量，亦佔歐洲EV市場比重超過43％。江明謙認為，EV銷售增加會帶動當地充電需求，吸引充電樁相關業者投資，以致荷、法、德成為歐洲充電樁保有量最高的三個國家。

江明謙觀察業者分布指出，歐洲前十大充電營運商市占率合計僅佔歐洲市場比重34％，反映充電服務市場分布較為平均，然而，當中僅三家為歐洲在地、且本業即為EV充電服務的業者，其他多為跨國公司，或能源相關集團轉投資充電服務的業者。