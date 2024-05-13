新內閣將於20日上任，國民黨目前有台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣表態出席520總統就職典禮，台北市長蔣萬安則已請同仁聯繫，看可否調整市政行程，若可以就會出席。台北市議長戴錫欽表示，上周接獲總統府邀請後已立即確認將出席，也盼將上任的賴清德總統能苦民所苦，尊重國會新民意。

戴錫欽透過臉書指出，520即將到來，這是中華民國的喜事，也是台灣經由選舉深化民主的盛典，上周接到總統府邀請，也立即回覆確認將出席就職典禮及當晚在台南舉辦的國宴。

他說，選舉各陣營難免有攻防，但選後就是新的開始與挑戰。無論選民如何抉擇，新總統與新國會都應體察民意，善盡職責，落實政見，致力兩岸和平、穩定政局、發展經濟及造福全民。

戴錫欽喊話，每4年總統大選後，都應該是國家向前邁進的新開端及新契機。身為首都議長，他樂於參加總統副總統就職典禮與國宴的國家盛宴，也期許賴清德就職後，能苦民所苦，尊重國會新民意，為中華民國可長可久的發展，奠定雄厚根基。