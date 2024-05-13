表揚縣立苑高排球隊。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

表揚全中運績優選手。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

全國中等學校運動會苗縣成績亮麗，勇奪14金14銀18銅，縣立苑高角逐國中男子排球甲級聯賽亦首度得名，獲得第3名，縣長鍾東錦5月13日上午在國際會議廳表揚績優選手和教練，並期勉再接再厲，持續精進，為苗栗縣爭取更耀眼的成績。

4月20日至25日在台北市舉辦的全中運，苗縣計有273位選手參加角逐12項競賽，展現團隊合作及奮鬥拚搏的精神，獲得亮麗的成績，其中，角力項目勇奪4金、木球與武術各獲3金、柔道2金、田徑及滑輪溜冰各獲1金，福興武術國中小且勇奪武術項目團體錦標賽第1名，縣府共計頒發573萬7500元獎勵金。

此外，縣立苑高國中男子排球隊歷經多年的苦練及各項比賽的淬練，在112年度全國國中排球甲級聯賽中，面對強敵的激烈競爭，眾志成城拿下第3名的優異成績，亦是多年來苗縣首度在這項全國賽中得名，縣長鍾東錦今天特地頒發30萬元獎勵金表揚隊員和教練。

在今天的表揚大會中，縣長鍾東錦與議長李文斌、副議長張淑芬、縣議員徐功凡、苑裡鎮長劉育育、立委邱鎮軍特助張朋輝、縣體育會總幹事周仁聖等人共同頒獎表揚績優選手和教練。

縣長鍾東錦感謝學校、教練、選手辛苦的培訓和訓練，才能獲得優異的成績，今天總共頒發603萬餘元獎勵金，除了縣府預算，還有企業的贊助，感謝企業關心、協助苗縣體育，同時呼籲企業持續支持苗縣的體育發展。

全中運前3名成績：大倫國中：金牌：國女組木球球道個人賽詹依純、國男組木球球道賽團體、國男組木球桿數賽雙人林昱丞、葉晉呈；銀牌：國女組木球球道賽個人張可妮、國男組木球桿數賽個人張廷宇；銅牌：國女組木球桿數賽個人吳家羽。

竹南國中：金牌：國女組400公尺跨欄林巧鈴；銀牌：國男組：鐵餅林建中、110公尺跨欄錢宥任、400公尺接力；銅牌：國男組滑輪溜冰1000公尺爭先賽李亮磊。

福興武術國中小：金牌：國男組：散手52公斤級邱柏翔、散手56公斤級魏宗玄、散手60公斤級袁羽樂；銅牌：國男組角力希羅式第4級蔡勝宇、國女組柔道第2級陳亭惟。

縣立苑高：金牌：高女組：柔道第3級陳恩汝、角力自由式第4級鄭妤萱，高男組柔道第2級黃育鈞、角力希羅式第2級高子昊，國女組角力自由式第7級陳恩芯；銀牌：高男組400公尺跨欄黃梓熏，國男組角力自由式第1級賴岳麟；銅牌：高男組：角力自由式第2級黃育鈞、角力自由式第2級劉承翰、角力自由第7級張紘翊、角力希羅式第3級田智穎、角力希羅式第10級黃晟閔，國女組5000公尺競走葉芩瑀，高女組武術套路長拳鄭郁庭。

卓蘭高中：金牌：高女組滑輪溜冰速度過樁對抗賽郭昱均。建國國中：銀牌：國女組3000公尺余稜嫻。致民國中：金牌：國男組角力希羅式第5級彭允承；銀牌：國女組角力自由式第9級陳彥筑；銅牌：國男組：角力自由式第4級黃俊瑋、柔道第5級黃俊瑋。建台高中：銅牌：國女組標槍張立昕。通霄國中：銅牌： 國女組鉛球詹雅筑。興華高中：銀牌：高女組滑輪溜冰1000公尺爭先賽張宣霈、高男組滑輪溜冰10000公尺計分淘汰賽鍾侑庭。

苗栗高中：銀牌：高男組木球桿數賽雙人吳澄鋐、李承祐，高女組：滑輪溜冰速度過樁對抗賽涂舒婷、高女組10000公尺張以馨；銅牌：高女組木球桿數賽個人李妤晴、高女組5000公尺張以馨、高女組木球桿數賽雙人李妤晴、彭筠叡。