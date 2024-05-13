今（13日）下午1時許，台北市南京東路5段往東麥帥一橋上橋處發生一起車禍，27歲林姓男子駕駛一輛砂石車，為閃避57歲溫姓男子駕駛小客車自無號誌巷口右轉切入，煞車失控右側車身與自小客車後車尾發生碰撞，造成自小客車駕駛輕傷，所幸並無大礙。
松山分局呼籲，民眾駕駛車輛自巷道匯入幹道，應確實停讓，安全無虞再轉彎，以免違反道路交通管理處罰條例第45條「支線道車不讓幹線道車先行」處新臺幣600-1800元罰鍰，強行切入易導致幹道車反應不及而發生交通事故，不可不慎。
今（13日）下午1時許，台北市南京東路5段往東麥帥一橋上橋處發生一起車禍，27歲林姓男子駕駛一輛砂石車，為閃避57歲溫姓男子駕駛小客車自無號誌巷口右轉切入，煞車失控右側車身與自小客車後車尾發生碰撞，造成自小客車駕駛輕傷，所幸並無大礙。
松山分局呼籲，民眾駕駛車輛自巷道匯入幹道，應確實停讓，安全無虞再轉彎，以免違反道路交通管理處罰條例第45條「支線道車不讓幹線道車先行」處新臺幣600-1800元罰鍰，強行切入易導致幹道車反應不及而發生交通事故，不可不慎。
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