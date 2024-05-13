緯來綜合台《女王大人》日前邀請余祥銓、徐小可、阿布、何美上節目分享年輕時期做過的瘋狂事。余祥銓表示，自己學生時期在加拿大念書的時候，因為要從科克倫搬到溫哥華市區，所以向媽媽李亞萍要求希望在家裡辦歡送會派對，邀請學校朋友來，沒想到原本只邀10幾人，到最後來了100人，當中還有學校的校草想要追媽媽李亞萍，讓余祥銓哭笑不得：「我2個姊姊在家他們都不追。」最後因為這場派對來了太多人，家裡被弄得亂到爆炸，還有人把房東的車子弄壞，害他們要賠錢。

余祥銓分享，當時學校有一個喜歡用言語攻擊人的同學，但都沒有人敢惹他，年少輕狂的余祥銓，被朋友慫恿：「你敢踢他屁股嗎？」沒想到余祥銓竟然一口答應，直接打了對方一拳，主持人曾國城直言：「不夠笨是不會答應這種事情。」

結果打完人就想落跑的余祥銓，人都還沒走到家，就看到一台警車停在家門口，才知道原來那個被打的同學，叔叔是位警察，難怪作風囂張，也沒人敢惹他，最後余祥銓被帶回警局按指紋，還好當時才14歲未成年，沒有留下案底，只被判了20多個小時社區服務，發麵包給流浪漢。

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