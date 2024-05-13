新政府即將在520上任，其中準國防部長顧立雄自被任命後，持續受到外界關注。對此，空軍前副司令張延廷指出，顧立雄可能會面臨專業不足、評價不佳等短板，面對這些需要花時間處理的事，他要怎麼解決？

張延廷今（13）日在廣播節目《飛碟午餐》接受資深媒體人尹乃菁專訪表示，隔行如隔山，就算在軍隊內，作為空軍的自己，都對海軍的事並非完全了解，顧立雄的專業是在法律方面，不可能了解軍事相關的事。他指出，軍隊相關專長有2千多項，實在非常複雜，萬一底下官員的話都有道理，那麼顧立雄該聽誰的、要怎麼做決定？

再來，許多人對顧立雄持負面評論，自己在大學教書，就連學生也對顧搖頭。張延廷質疑，面對這些需要花許多時間處理的短板，顧立雄要怎麼解決？此外，現在兩岸關係緊張，「馬上要上手，哪有時間讓你見習？」

另外，張延廷還提到，顧立雄沒當過兵，可能對軍人無法將心比心，但針對相關說法，資深媒體人黃揚明日前翻出，2016年12月時任不當黨產處理委員會主委的顧被質詢時，曾被問到有國民黨黨證相關問題，當時他回應，在當完兵後就已把黨證寄回，說明這是錯誤訊息。