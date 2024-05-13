中市警二分局5月11日攜手台中市定向越野推廣協會舉辦1場「安全酷跑」活動，讓民眾在運動同時，提升對交通安全的認識。（中市警二分局提供／馮惠宜台中傳真）

周末的台中公園變身為充滿挑戰與驚喜的遊戲場，中市警二分局上周六（5月11日）下午攜手台中市定向越野推廣協會在此舉辦1場別開生面的「安全酷跑」活動，讓民眾在運動挑戰自我、鍛煉體能的同時，提升對交通安全的認識。

「定向越野」是種仰賴地圖、指北針與導航技巧，從某個地點前往下一個特定地點的運動，玩家要以最少的時間解謎並用最快的速度回到終點，這不僅考驗著體能，更考驗玩家的智慧與決策能力。

這場「安全酷跑」活動不僅讓參與者體驗到了定向越野的樂趣，更讓他們在活動中學習到交通安全的知識，活動現場更是熱鬧非凡，警二分局交通組巡官莊靜宜在母親節夕，特別貼心地為帶著孩子的母親們準備了1個有獎徵答環節，讓現場充滿了溫馨與笑聲。

在活動中，台中市定向越野推廣協會也發揮重要作用，他們不僅設置了專門的宣導區域，還舉辦了交通安全桌遊遊戲，讓小朋友們在遊戲中學習到了正確的交通安全知識，透過這樣的活動，不僅能增進玩家們身體健康，還能提高他們對交通安全的認識，一舉兩得。

中市警二分局分局長周俊銘表示，警政工作沒有假期，日後會利用各種場合及機會進行交通安全宣導工作，也呼籲大家體驗定向越野活動時，若行經有汽機車路段時要「減速慢行」，以確保交通安全，共同創造一個更安全、更健康的城市。