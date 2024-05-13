動力火車「都是因為愛 世界巡迴演唱會」11日在上海開唱，演出時間恰巧是顏志琳的生日前夕，唱片公司同仁們在慶功宴上提前為他慶生，顏志琳也將其中一個生日願望留給尤秋興，暖心希望他趕快生一個寶寶。

動力火車上周在上海演出，時隔多年他們展現滿滿誠意，經典歌曲唱好唱滿，兩位老爺也專程向上海同事請教，一字一句的學習上海話，並用上海話向歌迷朋友打招呼：「大家好，好久不見，我們是動力火車，剛剛的表演好看嗎？謝謝你們來看我們的演唱會！」2人一搭一唱，一個負責說方言，一個負責翻譯，逗樂歌迷。

今（13日）是顏志琳的生日，歌迷在演唱會上祝他「生日快樂」，事後公司在慶功宴時也送上特別訂製的帆船型蛋糕，祝福動力火車接下來的巡演都能一帆風順，下一站也將返場新加坡。對此，顏志琳的生日願望就是希望大家都能身體健康，巡演一直繼續巡下去；至於第二個願望，顏志琳希望一路相伴的好戰友尤秋興可以趕快生一個寶寶，展現2人深厚情誼，尤秋興也與他約定「一起繼續唱下去」。