連江縣文化處為慶祝馬祖民俗文物館3、4樓更新完成，將於5、6月間舉辦精彩紛呈的馬祖島嶼博物館系列活動。（連江縣文化處提供）

連江縣文化處為慶祝馬祖民俗文物館3、4樓更新完成，將於5、6月間舉辦精彩紛呈的馬祖島嶼博物館系列活動。（連江縣文化處提供）

連江縣文化處為慶祝馬祖民俗文物館3、4樓更新完成，將於5、6月間舉辦精彩紛呈的馬祖島嶼博物館系列活動。（連江縣文化處提供）

連江縣文化處為慶祝馬祖民俗文物館3、4樓更新完成，將於5、6月間舉辦精彩紛呈的馬祖島嶼博物館系列活動，包括18日的公開島讀：馬祖島嶼博物館、25日走讀軍事場域的消逝與再生Ｘ53據點開箱、6月1日「梅」事來看戲！從中正堂到演藝廳之路、6月8日香傳平安－走讀金板境與香火袋手作體驗、6月15日記憶中的鹹滋味－橋仔五間排走讀與品嚐體驗、6月22日發現第一人，亮島人特展開展。文化處表示，這系列活動將深入發掘馬祖的豐富歷史文化，讓遊客鄉親們有機會全方位地了解這塊土地的深厚底蘊。

文化處說明，文物館逐年逐層翻新，去年該處已委請文史工作者王花弟校長，帶領馬祖導遊們遊覽文物館2樓，從亮島考古、常民生活(農漁業)、飲食文化，生活用具，從博物館的角度認識馬祖。隨著今年文物館3、4樓「探索島嶼」、「戰地島嶼」即將以新貌呈現於民眾面前，為先同步縣內導覽資訊，將於14日舉辦島嶼解說員培力：文物館更新完成人才培育課程，想知道信仰的力量與時代的刻痕如何詮釋和述說，新增的戰地島嶼主題區又介紹了什麼內容，邀請您一起來開箱解鎖！

馬祖島嶼博物館系列活動包含：5月18日，公開島讀：馬祖島嶼博物館，地點民俗文物館。首先登場的是公開島讀活動，當天開始有馬祖好美特展開展，1至4樓展區導讀，參與者將深入探索其中蘊含的歷史故事和文化遺產，透過專業導覽員的引領，遊客們將穿越時空，感受馬祖的古老魅力。從開展到6月22日可搭配學習手冊闖關拿禮物。

5月25日，走讀軍事場域的消逝與再生Ｘ53據點開箱，地點南竿49至56據點。馬祖極具世界遺產潛力，並於2020年登錄四鄉五島為文化景觀有形文化資產。轉譯據點為南竿53據點，位於南竿核心區場域，已於113年初完工，預計藉由本場域之相關建築師及具有建築文化資產調查、保存與推廣之傅朝卿老師，分享馬祖南竿核心區49據點至56據點及津沙據點等之重要涵義。參加者將一窺53據點的神秘面紗，了解這些據點背後曾經的軍事歷史。

6月1日，梅事來看戲！從中正堂到演藝廳之路，地點馬祖梅石藝文中心。將帶領參與者沿著中正堂到演藝廳之路，一路欣賞梅石美麗風采，參加者也將欣賞到紙風車劇團的戲劇表演，感受文化藝術的魅力。

6月8日，香傳平安－走讀金板境與香火袋手作體驗，地點金板境天后宮。當天包括金板境天后宮導讀、香火袋教學、品嚐馬祖粽、介紹雄黃酒，參加者將走讀金板境，感受島嶼獨特氛圍，並參與香火袋手作體驗，親手製作屬於自己的香火袋，是一次融入當地文化的美好體驗。

6月15日，記憶中的鹹滋味－橋仔五間排走讀與品嚐體驗，地點北竿橋仔村。將帶領參加者走訪橋仔五間排，品嚐當地的美食，並深入了解這個地區的文化和歷史，這將是一場充滿鹹滋味的美食之旅。

6月22日，發現第一人特展開展，地點民俗文物館。系列活動將以發現第一人，亮島人特展開展作為壓軸，讓參加者更深入地了解亮島人從發現、挖掘、修復、鑑定等專業考古過程，將為遊客和鄉親們帶來豐富多彩的文化體驗，歡迎大家前來參與，一同探索馬祖的魅力！

文化處表示，民俗文物館自2004年開館迄今已近20年，因應博物館概念時代趨勢轉變，以及近年「島嶼博物館」政策願景與目標，採分年分階段方式，推動文物館常設展示更新計畫。民俗文物館是馬祖最重要的文物寶庫，收藏與記錄了馬祖多重歷史情境的空間環境改變，是各類藝文研習活動及外地遊客參訪的重要據點，也是戰地政務轉型地方自治之後的代表性建築，現也已成為外來客了解馬祖歷史與文化的最佳捷徑。