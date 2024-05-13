永貞國小的學生到現場共同體驗沉浸式劇場。（館方提供／李京昇苗栗傳真）

學生們參訪。（館方提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗竹南鎮「四方鮮乳酪故事館」，今年透過中央補助，導入5G技術，打造沉浸式劇場，讓原本靜態的場域成功數位化轉型，館方13日在館內辦理「5G XR應用活化在地酪農觀光場域」，未來邀請大家一同來參與體驗。

「四方鮮乳酪故事館」為台灣唯一生產起司，並由經濟部評鑑合格觀光工廠，成立的初衷是要讓國人瞭解，台灣也有在地起司且品質不輸國外進口，遊客到現場親眼所見，身臨其境瞭解國產優質乳製品，從種植牧草友善農地、畜牧養殖友善動物、工廠生產節能省電，從農場到餐桌，讓大家能吃的健康及安心，也能為節能減碳貢獻一已之力。

四方鮮乳酪故事館今年度獲選經濟部中小及新創企業署「擴大中小企業5G創新服務應用計畫」實證案團隊，執行「5G XR 應用活化在地酪農觀光場域」，於四方鮮乳酪故事館導入5G創新服務－沉浸式劇場及Web AR／集章活動／AR 紀念小卡等兩大項服務。

館方指出，此次計畫結合 5G 大頻寬特性，發展新型態AR擴增實境服務應用，與沉浸式體驗劇場，導入更豐富的影音互動行銷，營造新的話題，創造高效導流能力，並且讓原本靜態的場域成功數位化轉型。

遊客在進入故事館時，映入眼簾的是具有視覺與聽覺衝擊的沉浸式劇場，身臨大草原，青草成片，從牧草的收割到餵食乳牛後，如何化身為一滴牛乳，進而來到鮮乳工廠一連串的製造流程，過程中遊客可透過拍打、觸摸或是揮手等方式與牆面的動畫互動，深入瞭解親近神秘的乳牛與酪農世界，體驗置身其中感受與大自然的奇妙連結。

活動中也邀請永貞國小的學生到現場共同體驗，在沉浸式劇場中透過互動瞭體驗了酪農的一天，苗栗縣政府農業處長陳樹義、竹南鎮代會主席何秀綿、文化觀光局副局長徐建男等人，也在AR導覽下學到豐富的乳品知識。