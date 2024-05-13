高雄17直播鋼鐵人5月18、19日主場將舉辦「鐵定有你」感謝祭主題周，本周例行賽最後的鋼鐵主場。感謝雄親一路上的支持與鼓勵、掌聲與吶喊，一路相挺始終沒放棄，陪著我們一起貫徹年度口號，這一季GO雄挺；下一季STEELERS HERE，一路以來，鐵定有你。

「鐵定有你」感謝祭主題周感謝球迷本季陪著鋼鐵人南北征戰，度過艱難的低谷時期，也邀請球迷持續進場為鋼鐵人繼續應援。為回饋球迷，特別推出23-24鋼鐵人限量球員手寫明信片，入場出示票根即可兌換乙張，款式隨機，越多主場票根即可兌換更多球員手寫明信片。

另外，5月18日1F全區座位雄親限定加贈 STEELERS HERE應援毛巾，除此之外拍下任意一張主場賽事票根及應援物畫面，更有機會抽到5月19日鐵定有你主場周門票。

5月18和19日進場可領取主視覺應援摺扇、MYPROTEIN超迷你高蛋白棒、不二緻果白色戀人試吃包、壹玖壹運動修復中心折價卷。本週鋼鐵人也推出361°鐵定有你主題商品：Steelers X 361°主題球衣球褲、Steelers X 361° 復古網布背心、Steelers X 361° 主題T Steelers X 361°主題應援巾等聯名應援周邊。

本周末至商品部購買指定商品79元(含)以上，任兩件即可於結帳時參加抽抽樂活動，最高獎項為任兩件1元，其他還有任兩件5折、任兩件6折、任兩件7折，任兩件8折等優惠，等著球迷將商品一掃而空。

鋼鐵人也在本周賽前舉辦「女孩鐵粉召集令」，只要出示任一官方應援商品即可參與活動，由女孩親自出題與雄親進行快問快答，獲勝者可獲得女孩親筆簽名資料夾一個。兩日賽事中場遊戲：361°SHOOTINGSTAR爭霸賽，獲勝者可獲得361°籃球鞋乙雙。

環廊活動推出「滾滾好運」，球迷憑票根挑戰兩次，有機會獲得一家人益生菌、健身工廠一個月會籍、MONSTER、STEELERS 刺繡外套、 STEELERS X WODEN地毯、STEELERS露營椅、 UBIKE造型悠遊卡等鋼鐵人周邊好禮，讓每位進場的雄親後都能閃亮耀眼體驗主場氛圍。

5月19日賽後將舉行「鋼鐵人賽後全體球員簽名會」，僅此⼀次蒐集鋼鐵人球員親筆簽名的機會，持任一23-24官方商品至大會服務處領取號碼牌，活動限額前150位球迷於開放進場時間12：30領取號碼牌，共同感謝雄親的支持。