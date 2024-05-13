2024年5月13日台中市／中市「第四市場」青創基地13日舉辦「麻薏展」記者會，秀出台中市獨特的麻薏美食創意，並現場製作麻薏湯，展現台中人獨特的美食。 （陳淑芬攝）

中市「第四市場」青創基地13日舉辦「麻薏展」記者會，秀出台中市獨特的麻薏美食創意，有麻薏豆花、芝麻糕、奶酥醬及爆米花等美食，勞工局專委林小菲（右二）、市議員陳雅惠（左一）及台中市多處商圈代表與會。 （陳淑芬攝）

中市「第四市場」青創基地13日推出「麻薏展」，秀出台中市獨特的麻薏美食創意，其中麻薏奶酥醬為新開發產品。（陳淑芬攝）

夏天又是台中吃麻薏季節，中市「第四市場」青創基地推出「麻薏展」，將台中特有麻薏研製成豆花、芝麻糕、奶酥醬、貢丸及爆米花等多元美食。台中市勞工局專委林小菲13日表示，麻薏是早期台中媽媽令人驚豔創意，搓揉出麻薏的苦味後，再加進地瓜甜味、小魚乾鮮味，成為台中人獨特的美食回憶。

「傳遞台中媽媽的味道：麻薏展」展13日舉行記者會，將展出到6月3日。林小菲、市議員陳雅惠及台中市多處商圈代表與會。

林小菲說，黃麻是種植在豐原以南、雲林以北地區的農作，製作成麻繩後，剩下的葉子丟掉相當可惜，基於惜物愛物觀念，台中媽媽們發揮創意研製成創意料理麻薏，成為台中人共同的媽媽味道，希望將在地文化及創新精神傳遞下去，並喚起對台中母親料理的溫馨記憶。

陳雅惠表示，台中市第四市場從傳統市場到青創基地，展現將繁華歷史風貌，邀請民眾來體驗台中特產麻薏的多元產品特色。

主辦單位魏彰志說，麻薏是台中特有食物，去年起著手研發創意美食，從爆米花、奶酥醬、爆米花、奶茶、可麗露及貢丸等口味，將麻薏文化保留在台中，此外，並與建國市場合作，規畫麻薏DIY體驗活動，在今年2月就種植黃麻，至5月近期收成，透過食農場域延續台中獨特味道。

魏彰志說，「麻薏展」不僅提供味蕾饗宴，也展示麻薏在地文化，活動期間將周周抽出10包麻薏爆米花，分享給喜愛麻薏民眾。

台中市第四市場位於中市東區，興建於1932年，原為日式建築小市場，2015年經市府公告登錄歷史建築，由勞工局接管委託傳動經營管理顧問公司經營管理，長期舉辦在地文化展及青年創業市集等活動。