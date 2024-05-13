台北市警中山分局余姓女警涉嫌於4月30日晚間8時勤務結束後，在大同區「文具店」及「超市」竊取店內筆芯等文具及玉米等食品等，總價值約新台幣300餘元。經店家報案，大同分局會同中山分局，循線查出是余涉案，除自檢依法移送外，因余已非首次犯下類似案件，中山分局依規定加重議處，並報請予以停職處分。

據了解，遭竊的店家於5月2日向大同警方報案，經循線追查發現，係51歲的中山分局勤務指揮中心余姓女警所為，余坦承犯行，全案依竊盜罪函送士林地檢署偵辦。

中山分局指出，余員身為執法人員，先前也曾犯此類案件，本就是分局重點輔導對象，惟一仍再犯，知法犯法，不知悔改，依規定加重議處，並報請停職處分。

據悉，余姓女警是大學畢業後透過特考任警，丈夫在銀行上班，經濟無虞，但她已非第一次順手牽羊，且都是偷雜貨五金、文具、食品等小東西，疑似有精神方面的困擾，是分局重點輔導對象，豈料這回又偷東西被警方自檢查獲。

中山分局強調，對於員警風紀，一向秉持零容忍態度，對於員警違法違紀案件，主動調查，嚴懲不貸，秉持「不掩飾、不護短、不庇縱」態度，以維警譽。