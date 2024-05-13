新光三越聯手蜷川實花，打造2024最潮最藝術6款獨家卡友禮。（新光三越提供）

蜷川實花《瞬間的永恆》海外首展 數位藝術投影牆－「獨特的一次性體驗」。（新光三越提供）

新光三越今年力邀日本國際攝影藝術家－蜷川實花，將最新展覽系列《瞬間的永恆》海外首展帶到台灣，於新光三越Diamond Towers登場，將在5月16日至8月18日展出三個月。該展以「Floral Resonance」為主題，全新打造沉浸式攝影作品展「情感的調色盤」，與數位藝術投影牆「獨特的一次性體驗」兩大展區，探索人類與自然之間微妙的關係。

新光三越將色彩繽紛的花卉藝術，融入熱鬧的百貨商場，持續引領著藝術潮流文化，讓消費者不僅可以在百貨商場購物，更能透過藝術展覽來療癒身心靈，且新光三越Diamond Towers二館擁有全台最新、最大的3D裸視牆，並曾於4月2日搶先全球首播－蜷川實花生涯初次嘗試的《瞬間的永恆》3D裸視影片。

同時為了能讓喜愛蜷川實花的攝影粉絲收藏老師作品，此次新光三越更將蜷川實花的作品結合日本流行色協會2024年度色彩－Hello Blue，打造6款最潮、最藝術的獨家卡友禮，5月16日起新光三越會員刷12大指定銀行信用卡，單筆滿2000即可兌換「聯名卡友禮」。