國民黨立委徐巧芯質疑我國援助烏克蘭計畫涉嫌圖利，因公開文件，遭外交部告發洩密。「戰鬥藍」發起人趙少康今舉行「集結挺芯」記者會，逾10位藍營民代齊聚力挺，徐巧芯強調，她不後悔爆料，也會追蹤到底，更放話周三將會繼續質詢吳釗燮「直球對決」。趙少康放話，他已委託律師與法學專家研擬針對《國家機密保護法》、《兩岸人民關係條例》及《反滲透法》修法，再請立委提案。

徐巧芯表示，外交部所有文件都列密等，這是常態，外交部對她提告是他們的權利，但外交部只是在轉移焦點，至今卻沒人出面說清楚1000萬美金的流向、採購多少台灣醫材，透過什麼方式採購，只看到吳釗燮說他是魔法部的「林北」，這就是我們的外交部長。

徐巧芯指出，113席立委各有問政方式，如果今天有一份最高機密文件，私下追查溝通後發現是驚天弊案，作為立委，要因為這是密件所以配合政府閉口不談，還是要站出來為人民發聲揭弊？強調她不後悔揭露相關文件，未來也會堅持追蹤到底，吳釗燮周三將受邀來立院備詢，會繼續直球對決。

趙少康表示，徐巧芯因為打到民進黨的痛處，而被綠營民代、網軍、側翼無所不用其極地圍剿，弄到別人的家人一點隱私都沒有，政治可以搞成這樣嗎？從先前的馬文君到徐巧芯，都用國家機密來抹黑這些想揭發不當國家政策的立委。

根據《國家機密保護法》第5條推定，「國家機密之核定，應於必要之最小範圍內為之 」、「核定國家機密，不得基於下列目的為之：一、為隱瞞違法或行政疏失。二、為限制或妨礙事業之公平競爭。三、為掩飾特定之自然人、法人、團體或機關（構）之不名譽行為。四、為拒絕或遲延提供應公開之政府資訊。」

趙少康指出，徐巧芯揭發給捷克300萬美金資金有弊，「這四條都符合」，趙認為，罰則應該加一條，將不應該核定成機密的文件，核定為機密，「違反第5條公務員，處五年以下有期徒刑」，徐巧芯就可以去告外交部，檢察官就能展開調查。

趙少康強調，民進黨把不應該當密的當成密，真的是罄竹難書，總統蔡英文及將要下台，蔡英文的論文案還是密，這個合理嗎？民進黨現在就是用《國家機密保護法》、《兩岸人民關係條例》及《反滲透法》來整反對民進黨的人，因此這三個法一定要徹底修正，他已經委託法學專家與律師，針對這三個法仔細研究，到時候就請立委提案修正。