昨天（12日）深夜11時許，新北市三重醫院內，因為誤會險發生暴力事件，一名病人被送到三重醫院，因為要轉到加護病房，需要親人的簽名，醫護要求現場男子簽文件，陰錯陽差！誤以為是要放棄急救，情緒激動，直接用腳踢櫃台，相當火爆，男子友人甚至直接衝進工作區，所幸被友人制止，火爆畫面曝光，影片在網路上流傳。

因為簽名誤會，導致病患有人在護理站發狂。（翻攝爆料公社）

這段影片被旁邊的民眾用手機錄下，上傳到《爆料公社》，標題「好激動的三重醫院，好像是簽名轉加護病房，以為是要放棄治療這樣⋯」。

而根據影片內容：幾位男子在醫院櫃檯前氣急敗壞，病人要轉到加護病房卻被要求簽下放棄急救同意書，情緒相當激動直接狠踢櫃台。民眾：「啊你們拿這個是在跟我開玩笑。」一旁友人見狀，發現情況不對勁把男子拖出來，幾名男子就在醫院櫃檯前鬧成一團。

事發在新北市聯合醫院的三重院區，這群人會這麼怒是因為親友要轉入加護病房，在櫃檯辦手續時，被醫護人員要求要簽放棄急救同意書，疑似是誤會以為醫院不救了才勃然大怒，對此醫生也回覆，這群人真的是搞錯了。

醫師姜冠宇：「要去加護病房的話，通常是不會有放棄急救治療同意書，因為加護病房通常就是比較積極的去做救治啦，可能讓家屬或朋友看了表格，第一時間有誤會還是怎麼樣，那我覺得這個事後可以想說怎麼樣再來把下次的溝通品質做個提升。」

醫生提醒，親友轉入加護病房病況不穩固然心急又心煩，但還是要冷靜別波及無辜醫護。

轄區警方表示，當時有獲報醫院內有糾紛行事，巡邏警員到場後，已無脫序的行為，經了解發現是場誤會，醫院也不願意追究，為確保醫護權益，故抄登在場人資料備查。