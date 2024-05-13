搶暑假旅遊與餐飲商機，雲朗觀光集團自5月15日起至28日推出線上旅展，共推出3款平日住宿券、2款平假日皆適用的餐券及泡湯券，還有車泊券。「雲朗聯合住宿券」2,200元起入住雲朗旗下全台飯店，「雲品溫泉酒店湖景房住宿券」、與餐券最低6.4折起，1,599元就能享用翰品酒店高雄港都茶樓3人份港點套餐或烤鴨饗宴，每人平均只要533元。雲品推出美饌午餐券優惠7.8折，每張1,688元；台東紅葉谷綠能溫泉園區推出泡湯套券買5送1，每套1,890元，另有每張880元的紅葉谷泡湯及餐點套票。Vantel則與蟬說溪頭生態露營區攜手推出平日雙人兩天一夜車泊券。

為回饋消費者，雲朗特別加碼推出「滿額抽」抽獎活動，線上旅展期間下單滿額10,000元即可抽得雲品溫泉酒店雲水行政酒廊雙人下午茶共3名；於「雲朗觀光粉絲團與IG」線上旅展活動貼文下方留言及分享該篇貼文，就有機會抽中「聯合住宿／通用券」共3名或紅葉谷餐泉券1名。

雲朗聯合住宿券每張2,200元，可在集團旗下君品、雲品、翰品、兆品、品文旅使用，持券1張可以2人入住翰品酒店新莊、高雄與兆品酒店嘉義基本房型，加價400元能2人入住品文旅礁溪文漾家庭房；持券2張入住翰品高雄雙人豪華套房、兆品嘉義雙人和式房，另也為家庭客群推出4人入住翰品酒店新莊，品文旅礁溪加價400元，2人入住樂旅小閣樓並贈2位12歲以下孩童免費入住。持券3張，可2人入住君品酒店行政豪華客房，持券4張，可2人入住君品酒店行政套房，且享有行政樓層禮遇含VIP Lounge免費飲料、輕食、Happy Hour等服務。持券5張，可2人入住雲品溫泉酒店一泊二食尊榮山景客房。

此外，雲品也推出尊榮湖景客房住宿券，每張18,000元，及豪華湖景套房雙人住宿券，每張28,888元，皆含丹彤自助早餐和晚餐各2客。

旅展餐券特別推薦翰品高雄港都茶樓3人份港點套餐或烤鴨饗宴，假日不加價，平假日皆可使用，每張1,599元，港點套餐含燒臘滷味（油雞／燒鴨）2選1、茶樓點心（大點4份、中點3份、小點2份）、蠔油芥藍、蝦仁腸粉等，烤鴨饗宴含港都片皮鴨、明爐燒鴨腿、栗子芋頭鴨煲、雪菜鴨米粉湯等，適合聚餐享用；雲品溫泉酒店的美饌午餐券同樣平假日適用，每張1,688元，可選擇KEN CAN中餐廳或彩雲軒鐵板燒午間原價1,980元套餐1客，約原價7.8折好康。

位在台東的永續旅遊景點-紅葉谷綠能溫泉園區，則推出紅葉谷平假日餐泉套票每張880元，可享天然暖泉、Spa池、冷泉遊戲區、戶外遊戲區設施，每張券還可至園區餐廳「尋星廚房」享用特色套餐1份，品嘗嚴選台東在地食材結合原民烹調手法的無國界料理，2024年6月30日前使用，再贈茶瓦禮盒。此外，另有泡湯優惠套券，每套5張加贈1張共1,890元，提供民眾度過悠閒假期的好去處。

隨著國內輕露營風氣越發興盛，雲朗觀光旗下車泊體驗品牌Vantel也越受露友喜愛，此次線上旅展與本月甫開幕的溪頭生態露營區《蟬說》合作，推出平日雙人兩天一夜含營地車泊券，車內備有20多樣配備，車內座椅就是舒適的床墊，還有蛋捲木桌、露營椅、露營收納箱、電源線、保冰桶及卡式瓦斯爐等基本設備，不論是新手或輕裝露友都能輕鬆在原始的自然環境中開啟秘境露營體驗，每張車泊券5,200元。