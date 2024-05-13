王道銀行（O-Bank）13日推出味全龍聯名卡全新卡面，集結味全龍三大球星徐若熙、劉基鴻、吉力吉撈．鞏冠，以及啦啦隊小龍女李多慧，四款卡面皆為個人專屬圖像，且同步推出限量470組的聯名卡套票禮盒，讓幸運卡友有機會可完整珍藏九款聯名卡套卡。

此外，王道銀行與味全龍將於6月2日聯合舉辦卡友專屬的味全龍球員及小龍女見面會，卡友消費滿額即有機會與球員及小龍女近距離互動與合照，透過多重獨家回饋，提供卡友專屬禮遇。

味全龍聯名卡是王道銀行發行的第一張職棒主題聯名卡，首批發行的小龍女和吉祥物圖像聯名卡深受球迷熱烈回響，王道銀行今更一口氣發行四款全新卡面，重磅推出味全龍球星徐若熙、劉基鴻、吉力吉撈．鞏冠及小龍女李多慧個人圖像聯名卡，滿足球迷對味全龍隊球星、小龍女圖像聯名卡的高度期待。

另為讓卡友可完整珍藏現行九款味全龍聯名卡圖像，王道銀行也推出限量470組的聯名卡套票珍藏禮盒，自即日起至8月31日止，持味全龍聯名卡刷卡消費滿額即有機會抽珍藏禮盒，累積消費金額滿5,000元即可獲得一次抽獎機會，抽獎次數可累計且無上限，共將抽出450位得獎球迷，每人限中獎一次；如累積消費金額達8萬元且排行前20名的卡友，無須參加抽獎即可獲得一組珍藏禮盒。

此外，王道銀行將於6月2日在台北大巨蛋舉辦主題日活動，於當日賽前舉辦味全龍球星及小龍女見面會，獨家回饋味全龍聯名卡卡友得享參加；自即日起至5月24日止，持味全龍聯名卡刷卡消費，凡單筆消費滿1,500元，即可獲得一次抽獎機會，抽獎次數可累計且無上限，王道銀行將抽出100名幸運卡友，與味全龍眾球星、小龍女們近距離互動並留下珍貴合影。

同時，王道銀行也推出新戶限定全新好禮，自即日起至7月31日止，首次成功開戶並完成味全龍聯名卡申辦，且持卡一般消費累積金額達2,000元以上，即可獲得新台幣200元的Uber抵用券，可用於Uber或Uber Eats，限量1,000名，每人限回饋一次。

味全龍聯名卡卡友於2024年賽季期間，除享味全龍主場球賽快速入場通道，進場看球可快速通關禮遇外，還享特殊席位線上購票平日9折、假日95折以及貴賓包廂含餐飲平日6折、假日7折的聯名卡專屬優惠，特殊席位包括限定家庭席、龍星雙人席與龍焰燒烤席；且卡友可享2024年味全龍例行賽主場賽事、季後賽及外地主場優先購票權與購票優惠，另持味全龍聯名卡可享現場周邊商品9折、棒球場三樓「棒龍樂園」票價折扣50元、天母球場攤位以及特約商店消費優惠。