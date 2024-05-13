新竹市長高虹安表示，圖書館龍山分館周邊是龍山國小及科園小學學區，也鄰近科學園區，現為竹市最大也是使用率最高的圖書館分館。（陳育賢攝）

為讓民眾擁有更優質的圖書環境，新竹市圖書館龍山分館擴建工程13日正式開工，市府此次投入逾4900萬元，將龍山綜合大樓5至9樓空間納入龍山分館場域範圍，預計增加4萬冊藏書空間、160席閱覽座位，預計明年中旬完工，以滿足市民日益提升的閱讀需求。

市長高虹安表示，圖書館龍山分館設置於龍山綜合大樓2至4樓，周邊是龍山國小及科園小學學區，也鄰近科學園區，2021年12月1日開館後，現為竹市最大也是使用率最高的圖書館分館。

去年全年度來館人次已超過23萬，書籍的借閱次數更突破24萬本，為了打造兼顧人文與美學的閱讀新據點，市府進一步啟動龍山分館5至9樓擴建工程計畫，將規畫包含閱覽空間、自修室以及研習教室以及藝文排演的空間，期盼能創造新型態的特色圖書館。

完工後除了帶給民眾更大更舒適的圖書空間外，軟體也運用智慧管理系統作為座位登記與查詢，RFID管理藏書，讓圖書館在使用上更增效率。

另外圖書館也將擴大服務，明天起龍山分館及香山分館將延長圖書館的營運時間，從原來閉館時間下午5時延至晚間9時，增加開館時間，讓民眾能於下班後或放學後能悠閒的享受閱讀時光。

文化局長王翔郁指出，此次擴建工程延續2至4樓龍山分館的藏書森林及以人為本的設計理念進行空間打造，現有全館藏書量約6萬冊亦將配合空間擴充增加至10萬冊，閱覽座位則新增逾160席，除創造更舒適且自在的閱讀空間外，另規畫增設討論區、講堂、文物典藏室及排練空間，相信能更貼近市民多元學習需求。

工務處長陳明錚表示，龍山綜合大樓原為市場用地，作為都市計畫核定多目標公共使用，已核定2至9樓，並取得變更使用執照併室內裝修許可，整體擴建工程預計約9個月，於明年中完工，後續市府團隊將持續監督工程，確保工程如期如質完成。

文化局指出，竹市圖書館新總館完工啟用前，龍山分館肩負新竹市圖書館代理總館的重要身分，現已營運的2至4樓圖書館空間，樓地板面積合計1835平方公尺，預計擴建後分館全區樓地板面積合計達4079平方公尺。

樓層規畫部分，5至6樓將作為圖書館開架閱覽空間、7樓規畫中小型研習空間及講堂、8樓則為文物典藏空間、9樓則是藝文團體排練空間。

未來擴建工程不僅保有2至4樓設計概念，更延續現有的智慧型圖書管理系統，各樓層增設自助借書機設備，導入自助預約取書服務、座位管理系統，以提升圖書館服務效率，期望為民眾提供更便利舒適的閱讀服務，使龍山分館成為兼具閱讀學習、藝文展演及提升美學素養的優質場域。